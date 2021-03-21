Uykusuzlukla bağlantılı 8 sağlık sorunu

Kronik uyku yoksunluğunun genel sağlık üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Yetersiz uyku; daha kötü kalp sağlığı, beyin sağlığı, bağırsak sağlığı ve daha fazlasıyla ilişkilendirilmiştir.

Çoğumuz iyi bir gece uykusunu tercih ederiz. Yeterli ve kaliteli bir gece uykusu daha fazla enerjiye, daha iyi odaklanmaya ve daha iyi bir ruh haline yardımcı olur. Uyku, sadece bu etkileri ile değil uzun vadeli etkileri ile de önemlidir. Uykunun uzun vadeli sağlığı korumak için gerçekten kritik olduğuna dair artan birçok kanıt vadır.

Çok az veya kalitesiz uyku, kişisel seçimlerimizin bir sonucu olabilir: çok fazla alkol veya kafein tüketmek, yatmadan önce telefonlarımızda çok zaman geçirmek veya sadece uyku için yeterince zaman ayırmamak. Uykusuzluk uyku apnesi, depresyon veya kronik ağrı gibi başka bir sağlık sorunundan veya aldığımız bir ilacın yan etkisinden de kaynaklanabilir. Nedeni ne olursa olsun, zayıf uyku sağlık için kötüdür.

Uzmanlara göre, yetişkinlerin ideal sağlık için her gece en az yedi ila dokuz saat uyuması gerekir. Bu saatlere uymuyorsanız, işte risk altında olabileceğiniz uzun vadeli sağlık sorunlarından bazıları:

DEPRESNYON VE ANKSİYETE

Araştırmalar kronik uykusuzluğa sahip kişilerin, uykusuzluk teşhisi konmamış kişilere kıyasla daha yüksek oranda depresyon ve anksiyete yaşadıklarını gösteriyor. Tahminler, uykusuzluk teşhisi konan kişilerin yüzde 15 ila 20'sinin majör depresyon geliştireceğini gösteriyor.

Ruh hali ve uyku arasındaki ilişki karmaşık ve iki yönlüdür. Depresyon veya anksiyete uyku kötüleşebilir ve uyku eksikliği ortaya çıkabilir. Bu durumda uyku eksikliği de depresyon ve anksiyete gibi durumları kötüleştirebilir. Şubat 2019'da yapılan bir incelemeye göre, uykusuzluk, her yaştan insanda depresyon gelişimi için bağımsız bir risk faktörü olarak kabul ediliyor.

Bazen uyku problemlerine ve anksiyete veya depresyona yardımcı olmak için ayrı tedavilere ihtiyaç duyulur, ancak bazı durumlarda sadece uykunun iyileştirilmesi ruh haline yardımcı olabilir. Ağustos 2018'de yayınlanan ve uykusuzluk tedavisinin depresyon üzerindeki etkilerine bakan 23 çalışmanın meta-analizi, uykusuzluğun tedavisinin ruh hali üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor.

TİP 2 DİYABET

Kalitesiz uyku veya kısa uyku süresi diyabetli ve diyabetsiz kişilerde daha kötü kan şekeri kontrolüne neden olabilir. Aynı zamanda diyabet geliştirme riskini de artırabilir.

Eylül 2020'de Diabetologia'da yayınlanan yeni bir araştırma, uykusuzluğun tip 2 diyabet riskini yüzde 17'ye kadar artırabileceğini buldu.

KİLO ALMA VE OBEZİTE

Laboratuvar araştırmaları, yeterince uyuyamamanın obezite ile ilişkili metabolik değişikliklere yol açabileceğini öne sürüyor. Araştırmalara göre uyku süresi ve obezite oranlarına bakan gözlemsel çalışmalar, kronik metabolik bozukluk ile yeterince düzenli dinlenememe arasında bir bağlantı bulmuştur. Bağlantı özellikle çocuklarda güçlüdür.

16 yıl boyunca 68 bin 183 kadını izleyen bir çalışmada, gecede ortalama beş saat veya daha az uyuyanların, gecede beş saat ve daha fazla uyuyan kadınlara kıyasla yüzde 15 daha fazla obezite gelişme riski olduğunu gösteriyor.

HİPERTANSİYON, KALP HASTALIĞI VE İNME

Zayıf uyku ve uyku problemlerini kalp krizi ve felç ile karşılaştıran geniş insan gruplarında yapılan araştırmalar, daha kötü uykunun bu kalp problemleriyle bağlantılı olduğunu göstermiştir.

Haziran 2020'de yayınlanan bir çalışma, kötü uykunun kalbe zararlı olabileceği olası bir mekanizma tespit etti; uyku parçalanmasının (gece boyunca uykuyu bozan tekrarlanan uyanışlar) atardamarlarda iltihaplanma ile ilişkili olduğunu ve bunun da ateroskleroza yol açtığını gösterdi.

Ayrıca uyku bozukluklarını kalp problemleriyle ilişkilendiren kanıtlar da vardır. Uyku apnesi yaşayan kişilerin hipertansiyon, kalp krizi ve felç risklerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

BÖBREK SORUNLARI

Uyku ile böbrek sağlığı arasındaki bağlantı, uyku ile diğer kronik durumlar arasındaki bağlantı kadar kesin bir şekilde kurulamamıştır ancak birkaç ön çalışma vardır.

2018'de yayınlanan araştırmaya göre kronik uykusuzluk, kronik böbrek hastalığının gelişimi ve ilerlemesi ile ilişkilidir.

BİLİŞSEL SORUNLAR VE DEMANS

Zayıf uyku veya yetersiz uykuya bağlı sorunlar genellike uzun vadede kendisini gösterir. Kronik uykusuzluk, yaşamın ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığı gibi görünen değişikliklere ve hipokampusta ve diğer bölgelerinin yaralanmasına neden olabilir. Hipokampus, öğrenme ve hafıza için kritik alanlardan biridir

Örneğin, Ocak 2019'da yayınlanan bir araştırma, diğerlerine göre nispeten daha az derin uykusu olan yaşlıların, Alzheimer hastalıklarının daha fazla ilerlediğini gösteriyor. Aynı etki, Mart 2020'de yayınlanan bir başka araştırmada daha genç bireylerde de bulundu.

Ayrıca uyku yoksunluğunu artan beta-amiloid (Alzheimer hastalığına bağlı bir protein) üretimiyle ilişkilendiren kanıtlar da vardır; Nisan 2018'de yayınlanan bir araştırma, bu etkinin sadece bir gecelik uykusuzluktan sonra bile başlayabileceğini göstermektedir.

BAĞIŞIKLIĞIN BOZULMASI

Yeterince kaliteli uyku almamak, bağışıklık sistemi üzerinde çok büyük bir olumsuz etki oluşturabilir. Uyku bozukluğunun enfeksiyonlara daha duyarlı olmakla bağlantılı olduğuna dair kanıtlar vardır.

Örneğin, Ocak 2017'de yayınlanan bir çalışmada, 11 çift ikizden alınan kan örnekleri incelendi ve daha az uyuyan ikizin, yeterli uyuyan kardeşe kıyasla depresif bir bağışıklık sistemine sahip olduğu bulundu.

Önceki bir araştırma, gece 6 saatten az uyuyan kişilerin standart üç dozlu hepatit B aşısına karşı antikor tepkileri verme olasılığının çok daha düşük olduğunu ve ortalama 6 saatten fazla uyuyanlara kıyasla aşı tarafından korunmasız kalma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Ve bağışıklık sisteminin önemli işlevlerinin (çeşitli bağışıklık hücrelerinin büyümesi ve üretilmesi) yalnızca uyku sırasında gerçekleştiğine dair kanıtlar vardır.

KÖTÜ BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Bağırsak mikrobiyomu, gastrointestinal sistemde bulunan bakteri ve mantarlar gibi tüm mikroorganizmalardır. Araştırmalar, mikrobiyomun ne kadar çeşitli olursa, genel sağlık için o kadar iyi olduğunu göstermektedir. İrritabl bağırsak sendromu (IBS), tip 1 ve tip 2 diyabet, obezite ve psoriatik artrit gibi durumlarda daha düşük bakteri gözlenmiştir.

Gece vardiyasında çalışan işçilerin yaşayacağı gibi değişen uykunun bağırsak sağlığını etkileyebileceğini öne süren bazı araştırmalar vardır. Ancak bu araştırmalar hala başlangıç ​​aşamasındadır.

26 erkeğin mikrobiyomlarına bakan Ekim 2019'da yayınlanan bir araştırma, toplam mikrobiyom çeşitliliğinin artan uyku verimliliği ile pozitif uyum gösterdiğini ve toplam uyku süresinin uyku başladıktan sonra uyanma ile negatif uyum gösterdiğini buldu. Çalışmanın yazarları şu sonuca varmışlardır: Bağırsak mikrobiyomunun çeşitliliği daha iyi uykuyu destekler.