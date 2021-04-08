Uykuya dalarken düşme hissi neden olur?

Uykuya dalma aşamasında yataktan düşecekmiş gibi bir his yaşayıp irkildiğiniz oldu mu? Aslında bu oldukça doğal bir durumken bazen psikolojik nedenlerden dolayı meydana gelebilir.

Uyku esnasında yaşadığımız durumların nedenleri merak konusu oluyor. Uykuya dalarken düşme hissi de bu durumlardan bir tanesi.

Bu durum pek çok kişi tarafından dehşet veya korku hissi olarak algılansa da yaygın olarak karşılaşılan bir durum ve insanların yaklaşık %70’i uykularında düşüyormuş hissini yaşıyor.

Peki, uyurken birden düşme hissi neden olur?

UYURKEN DÜŞME HİSSİNİN 7 NEDENİ

Uyku farklı evrelere sahiptir ve vücut işlevlerinde ortaya çıkan değişimler de he evrede birbirinden farklı olarak yaşanmaktadır.

Uyku Dönemleri Arasındaki Geçiş: Uyku, birbirini takip eden iki ayrı dönemden oluşmaktadır. Bu dönemler, NONREM ve REM dönemleri olarak adlandırılmakta ve gece boyunca 6-7 kez oluşmaktadır.

Uykunun % 75’ini kapsayan NONREM döneminde, kalp atışı ve soluk alıp verme azalmakta, kaslar gevşemektedir.

Diğer dönem olan REM döneminde ise beynin çalışması hızlanırken göz kaslarının çalışma hızı artmakta ve vücut kasları oldukça derin gevşerken kalp atış hızı artmaktadır. Rüyalar da bu dönemde görülmektedir. İşte bu iki dönemin geçişi sırasında vücut kaslarının aşırı gevşemesi nedeniyle düşme hissi yaşanabilmektedir.

Karabasan: Uykunun REM-NONREM değişim evreleri esnasında görülen ve uyku felci olarak adlandırılan durumdur. Stresli dönemlerde artmaktadr. REM dönemine geçişte, kişinin felç olmuş ya da düşecekmiş gibi hissettiği ancak müdahale edemediği bir dönemdir.

Panik Atak: Herhangi bir nedenle oluşan panik atak nöbetleri, tam uykuya dalarken oluşabilmekte ve bu durum da kişide yatağı kayıyormuş, düşecekmiş gibi bir his yaratabilmektedir.

Uyku Bozuklukları: Geç uykuya dalma, sık uyanma, erken uyanma, uyanmada zorluk gibi birçok şekilde karşımıza çıkan uyku bozukluklarında bu his yaşanabilmektedir.

Endişe Bozuklukları: Endişelerin aşırı arttığı birçok psikiyatrik bozuklukta düşme hissine rastlanmaktadır.

Stresli Yaşam: Gündelik yaşamında aşırı stres yaşayan ve bunu kontrol edemeyen kişilerin vücutları, bu tip tepkilerle alarm verebilmektedir. Stres kontrolü için acilen çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Bazı İlaçlar: Gece yatarken alınan ve tansiyonu ani düşüren bazı ilaçlar bu hissin oluşmasına neden olabilmektedir.

Bir başka görüşe göre ise bu durumun basit bir koruyucu refleks nedeniyle meydana geldiği. Buna göre, uykuya geçiş esnasında beyin, kas etkinliğindeki azalmayı ve kasların gevşemesini vücudun gerçekten düştüğü şeklinde algılamakta ve bu nedenle vücudun kendini koruyabilmesi için kaslara kasılma mesajı göndermektedir. Uyku sırasında yaşanan düşme hissine aşırı kafein tüketimi, stres ve uykusuzluk gibi durumlar da neden olabilmektedir.