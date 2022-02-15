Uykuya hasret kalanların devası! Her gece alabaş yemenin faydaları...

Kronik uykusuzlukla mücadele edenlerdenseniz, ilaçlara sarılmak yerine sağlıklı çözümler arıyor olabilirsiniz. İşte uykusuzluğa iyi gelmesiyle bilinen alabaş turpunun faydaları...

Lahanagiller familyasından olan alabaş, kış aylarında tezgahlarda yerini alır.

Turp çeşidi olarak da bilinen alabaş, gece uyuyamayanlar için sıklıkla tavsiye edilen besinlerden.

Yurt dışında çok daha popüler olan alabaş, ülkemizde adını yeni yeni duyurmaya başlasa da, faydalarını öğrenenler vazgeçemiyor.

İlk kez alabaş yiyecek olanlar ise neye iyi geldiğini araştırmadan edemiyor.

Peki alabaşın faydaları nelerdir? Uykusuzluk için alabaş tüketimi hakkında bilgiler...

ALABAŞIN 10 FAYDASI

Antioksidan kaynağı olan alabaş, özellikle akciğer ve bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltır.

Düşük kaloriye sahiptir ve oldukça yüksek lif miktarı sayesinde tok hissetmeye yardımcı olur.

Katarakt ve felç riskini azaltmaya yardımcıdır, büyük ölçüde engeller.

Demir bakımından yüksek olması nedeniyle kansızlık sorunu yaşayanların tüketmesi tavsiye edilir.

İçerisinde bulundurduğu potasyum sayesinde tansiyonu dengeleme konusunda üstüne tanımıyor, özellikle tansiyon sorunu olanlara önerilmektedir.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Kan basıncını düzenleyerek, yorgunluk, sinir, stres gibi durumların da önüne geçebiliyor.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarının hızla geçmesini sağlıyor, grip ve nezle gibi sorunları hızlıca ortadan kaldırıyor.

Romatizma ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur

Emziren annelerin sütünü arttırmaya yardımcı olur.

UYKUSUZLUK İÇİN ALABAŞ YİYİN

Uyku problemi çekiyorsanız, kronik bir uyku sorununuz varsa alabaş tüketimi sizi oldukça rahatlatacaktır.

Uyku problemlerinizin bitmesi için her gece uyumadan önce 2-3 dilim alabaş tüketin.

Alabaşı öncelikle ortadan ikiye ayırın daha sonra ince ince doğrayın ve yiyin. Alabaşın tadı size ağır gelirse limon ve tuzla birlikte de tüketebilirsiniz.