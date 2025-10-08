Uyuduğunuz pozisyona dikkat edin: Omurga eğriliğine neden oluyor

Doğru uyku pozisyonu yaşam kalitesini etkiliyor...

Uyku, vücudun kendini yenilediği en önemli zaman dilimlerinden biri.

Ancak yalnızca ne kadar uyuduğumuz değil, nasıl uyuduğumuz da sağlığımızı doğrudan etkiliyor.

Uyku pozisyonu; omurga duruşunu, kas gevşemesini, nefes düzenini ve hatta sabah hissedilen enerjiyi bile belirliyor.

Uzmanlara göre her bireyin vücut yapısına uygun bir uyuma biçimi bulunuyor.

Doğru pozisyonu seçmek, hem rahatlamayı kolaylaştırıyor hem de ağrı ve yorgunluk hissini azaltıyor.

EN İDEAL UYKU POZİSYONU

YAN YATMA

Yan yatma pozisyonu, birçok insan için en sağlıklı uyku pozisyonlarından biri. Bu pozisyon omurga hizasını korumaya yardımcı oluyor ve sırt ağrısı riskini azaltabiliyor.

Aynı zamanda nefes almayı kolaylaştırarak horlama sorununu hafifletebiliyor.

Özellikle sol yan üzerine yatmanın mide asidinin yemek borusuna kaçmasını önleyebiliyor.

Bu nedenle reflü veya mide ekşimesi yaşayan kişiler için sol yan yatmak daha rahat bir seçenek olabiliyor.

Ayrıca hamile kadınlar için de kan dolaşımını destekleyen, güvenli bir pozisyon olarak öneriliyor.

SIRTÜSTÜ YATMA

Sırtüstü yatmak, baş, boyun ve omurganın doğal hizasını destekleyerek basınç noktalarının azalmasına yardımcı olur.

Bu pozisyon, vücut ağırlığının eşit dağılmasını sağladığı için kasların rahatlamasına katkı sunabiliyor.

Ancak horlama veya burun tıkanıklığı yaşayanlar ve uyku apnesi olanlar için tavsiye edilmiyor.

YÜZÜSTÜ YATMA

Yüzüstü yatmak, omurga eğriliğini bozabileceği için genellikle en az önerilen pozisyon olarak biliniyor.

Bu şekilde yatıldığında boyun uzun süre tek yöne döndüğü için kas gerginliği ve ağrı gelişebiliyor.

Ancak bazı kişilerde horlamayı azalttığı için tercih edilebiliyor.

Eğer bu pozisyon rahatlama sağlıyorsa, başın altına ince bir yastık konması ve karın altına destek yerleştirilmesi omurga üzerindeki baskıyı azaltabiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Omurga hizasına dikkat edilmeli: Baş, boyun ve sırt aynı hizada olmalı.

2. Yastık desteği önemli: Yan yatışta diz arasına, sırtüstü yatışta diz altına yastık koymak bel dengesini koruyabiliyor.

3. Bireysel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalı: Mide, sırt veya solunum problemi yaşayan kişiler için farklı pozisyonlar daha uygun olabiliyor.

4. Duruşu destekleyen yatak seçimi yapılmalı: Ne çok sert ne de çok yumuşak yatak, omurga desteğini en iyi şekilde sağlar.