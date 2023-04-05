Uyumadan önce 1 bardak karabiberli süt için! Gece boyunca vücudunuz... Ramazan'da tok tutucu özelliğiyle sahurda tercih edilen süt, karabiberle buluşunca ortaya şifa deposu bir içecek çıkıyor. İşte karabiberli sütün tahmin edemeyeceğiniz faydaları...

Uyumadan önce tüketilen besinler, gece boyunca vücudumuza etki eder.

Sağlık problemlerinin onarılma vakitlerinden birisi de uyku vakitleridir. Bu nedenle yatmadan evvel ne yiyip ne içtiğimiz önem arz eder.

Özellikle Ramazan ayında sahurda süt sıkça tercih ediliyor. Hem tok tutması hem de sağlığa faydalı olması nedeniyle süt karışımları sahur sofralarında yer alıyor.

Oruç tutarken bir yandan da dirençsiz kalmamak adına tüketilenleri dengelemek gerekiyor.

1 bardak süte 1 çay kaşığı karabiber ekleyip içerseniz, gece boyu vücudunuza etkilerine inanamayacaksınız.

İşte karabiberli sütün faydaları!

Uyumadan önce karabiberli süt içmek

Karabiberli süt, üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi yöntemleri arasında sıkça kullanılmaktadır.

Boğazda oluşan kızarıklık ve şişliklerin giderilmesinde etkili olan karışım, dayanılmaz hale gelen öksürüğün giderilmesine karşında büyük fayda sağlıyor.

Aynı zamanda karabiber bağışıklık sistemini de güçlendirerek özellikle mevsim geçişleri ve beslenme değişikliklerinde vücudu koruyor.