Uyumadan önce ayaklarınıza lavanta yağı sürün bakın neler oluyor! Resmen mucize...

Uçucu yağlar arasında sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisiyle öne çıkan lavantayı ayak altına sürüp uyumak, sağlıklı ve dinlendirici bir gece geçirmenizi sağlıyor.

Uçucu yağların insan sağlığına faydası son dönemlerde iyice öne çıktı. Birçok bitkiden doğal yollarla elde edilen yağlar, doğru kullanımı ile birlikte şifalanmaya fayda sağlıyor.

Stres ve depresyona karşı iyileştirici etkisiyle öne çıkan lavanta yağı, kozmetik sektöründen sağlığa çok sayıda alanda tercih ediliyor.

Başta uyku düzenine pozitif faydalarıyla bilinen lavanta yağı, rahatlatıcı ve dinlendirici özelliğiyle aromaterapinin favorisi haline geldi.

Lavanta yağı, lavanta çiçeğinin kaynatıldıktan sonra buharının damıtılıp yağının çıkarılmasıyla elde ediliyor.

Ayak altına lavanta sürmenin etkisi

Kokusu ve görüntüsüyle oldukça beğenilen lavanta yağı bilhassa ayak altına sürülmesiyle adeta meditasyon sağlıyor.

Lavanta yağı uykusuzluk sorunu çekenler için bulunmaz bir nimettir.

Eğer gece yatağa yattığınızda uykuya dalmakta güçlü çekiyorsanız ayaklarınızı lavanta yağıyla ovalamak hem uykusuzluk probleminizi giderecek hem de uyku kalitenizi artıracaktır.

Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde ayak mantarı, ayak kokusu ve kaşıntı gibi sorunları da ortadan kaldırır.