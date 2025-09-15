Uyurken bu hatayı sakın yapmayın: Beyin olumsuz etkileniyor

Uyurken telefonu başucunda şarj etmek, sağlığı olumsuz etkiliyor...

Akıllı telefonlar gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olsa da gece uyurken telefonu başucunda şarjda bırakmak, birçok kişinin farkında olmadığı riskleri beraberinde getiriyor.

Uyku düzenini bozan bu alışkanlık, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz sonuçlara yol açabiliyor.

1. UYKU KALİTESİNİN BOZULMASI

Telefon ekranından yayılan mavi ışık, uykuya geçişi kolaylaştıran melatonin hormonunun salgılanmasını baskılıyor.

Gece yatmadan hemen önce ekrana bakmak uykuya dalmayı zorlaştırıyor ve sabahları yorgun uyanmaya neden oluyor.

Telefonun başucunda bulunması ise bu etkiyi daha da artırıyor.

2. ELEKTROMANYETİK DALGALARA MARUZ KALMA

Telefonlar kapalı olmasa da düşük seviyede elektromanyetik dalga yayıyor.

Bu dalgalara gece boyunca yakın temas halinde kalmak, beyin ve sinir sistemini olumsuz etkileyebiliyor.

Uzmanlar, özellikle uzun vadede bu maruziyetin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

3. YANGIN VE ISINMA RİSKİ

Şarj sırasında telefonun ısınması doğal bir süreç olarak görülüyor.

Ancak kalın kılıflar, yastık veya nevresim gibi eşyaların altında kalan cihazın ısısı artıyor ve bu durum güvenlik riski oluşturuyor.

Bataryası veya şarj cihazı hasarlı telefonlarda bu risk daha da yükseliyor. Nadir de olsa aşırı ısınma yangına yol açabiliyor.

4. DİJİTAL BAĞIMLILIĞI TETİKLEMESİ

Telefonun sürekli başucunda bulunması, sabahları uyanır uyanmaz ekrana yönelmeye neden oluyor.

Bildirimleri kontrol etme alışkanlığı, stresle güne başlamayı kolaylaştırıyor ve zamanla dijital bağımlılığı güçlendiriyor.

5. FİZİKSEL RAHATSIZLIKLAR

Şarj kablosunun üzerinde uyumak veya cihazla uzun süreli temas halinde olmak, fiziksel rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Isınan yüzeylerin ciltle teması, rahatsızlık ve hatta küçük yaralanmalar oluşturabiliyor.

DAHA SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN ÖNERİLER

Telefonu yatak odası dışında şarj edin: Hem uyku kalitesini artırıyor hem de güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

Klasik çalar saat kullanın: Alarm için telefon yerine çalar saat tercih etmek, gece boyunca ekrana ihtiyaç duymanızı engelliyor.

Ekran süresini azaltın: Yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını bırakmak, melatonin seviyesini yükselterek uykuya geçişi kolaylaştırıyor.