Uzmanından anksiyeteyle baş etmenizi sağlayacak öneriler

Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, günlük kaygıların uzantısı olarak gelişen kaygı bozukluğunun, tedavisi olan bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte şüphesiz ki, hemen hemen hepimiz kaygı bozukluğu yani anksiyeteye bağlı birtakım sıkıntılar yaşadık. Belirsiz süreyle kapalı kalan iş yerleri, okullar ve bitmek bilmeyen karantinalar… Neyse ki, aşılanmaya başladıkça salgına karşı mücadele eden tarafa geçtik ve eski korkularımızdan kurtulduk.

Pandemi dışında da gün içerisinde defalarca kez kaygılandığımız durumlarla karşılaşıyoruz. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, anksiyete ataklarının baş edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu söyleyerek tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 10’UNU ETKİLİYOR

Anksiyetenin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, "21 yıl boyunca toplanan veriler sonucu elde edilen bulgularla, hareketli yaşam tarzının ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumlu etkisi kanıtlandı. Dünya nüfusunun yaklaşın yüzde 10’unu etkileyen anksiyete bozukluğu rahatsızlıklarının bireylerde daha çok genç yaşlarda ortaya çıktığı tespit edildi. Ayrıca kadınlarda, erkeklerden iki katı daha fazla görüldüğü ortaya konuldu. Anksiyete, kişinin gündelik hayatta karşılaştığı ve çevresinde yaşadığı olumsuzluğa bağlı olarak hissettiği, bazen hiç bir uyarı olmaksızın da kendiliğinden ortaya çıkabilen kaygı, stres, huzursuzluk hali, baskı altında hissetme gibi genel bir psikolojik durumdur. Anksiyete günümüzde artık stres, huzursuzluk, paniğin yerini alır hale geldi. Zaman zaman günlük hayatımızda yaşadığımız strese bağlı olarak anksiyete dediğimiz durumu kendimizde huzursuzluk, gerginlik, bunalmış gibi hissedebiliriz.” diye konuştu.

“EN KÖTÜSÜNÜ AKLINIZA GETİRMEYİN”

Uzm. Dr. Hilal Dost şöyle devam etti: “Anksiyete tanısında kişinin işlevselliğini bozması, günlük hayatını etkilemesi, içinde sürekli bir gerginlik, huzursuzluk hali, sürekli kendini baskı içinde hissetmesi gibi ve bunlarda baş etmede sorunlar yaşaması, işe gitmede zorlanması, ev işlerinde yapmakta güçlük çekmesi ve kişiler arasında bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkar, buna da 'anksiyete bozukluğu' diyoruz. Anksiyete bozukluğu tedavisi olan bir sağlık sorunudur. Hastalar başta psikiyatri uzmanına umutsuz, sanki toparlayamayacak, iyi olmayacaklar gibi gelmekteler. Çünkü sürekli bir evham halinde, endişeli, düşünceli hali, devamlı en kötüsünü akla getirme gibi durumları hissetmektedirler. Bu da anksiyete bozukluğunun tanısıdır.”

Anksiyete tedavisinden bahseden Psikiyatri Uzmanı Dr. Hilal Dost, “Hastanın durumuna göre düzenli terapi uygulamaktayız. Terapi, hastalarda çabuk sonuç aldığımız tedavi yöntemidir. İlaç tedavisi gerektiren durumlarda ise hastanın yaşadığı sorunlara göre programlama yapılmaktadır. Bu anlamda yukarıda saydığımız belirtilerin bir ya da birkaçını yaşayanlar mutlaka bir psikiyatri uzmanına görünmesi, bu psikolojik rahatsızlığın daha farklı sorunlar çıkmasına engel olmak için büyük önem taşımaktadır." diyerek sözlerine son verdi.