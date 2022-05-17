Uzmanından hipertansiyon uyarısı: Sinsice ilerliyor, durum fark edilmiyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Necmettin Konuk, hipertansiyonun sinsi bir hastalık olması nedeniyle çoğu kişinin durumun farkında olmadığını vurguladı.

Toplumda 50-60 yaş üstü vatandaşların yüzde 50’si hipertansiyon hastası olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Necmettin Korucuk, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyonun Türkiye’de sık görüldüğün ve toplumun yarsının bundan haberinin olmadığını belirten Korucuk, sinsi bir hastalık olduğunu söyledi.

“Düzenli doktor kontrolü çok önemlidir”

İHA’nın haberine göre; Korucu yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde 50-60 yaş üstü insanlarımızın neredeyse yarısı hipertansiyon hastası ve yaklaşık bunların da yarısı durumlarının farkında değiller. Hastalığın da sinsi olması nedeniyle toplumun ancak yarısı bunun farkında olabiliyor. Özellikle ileri yaşta ailede hipertansiyon öyküsü olanlarda düzenli bir doktor kontrolü çok önemlidir.”





Kalp, beyin, göz ve böbreklere zarar verebilir

Kontrolsüz hipertansiyonun vücutta 4 majör organa hasar verebildiğine değinen Korucuk, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Birincisi kalptir. Kalp krizine, kalp damar sertliğine, uzun vadede kalp yetmezliğine neden olabilir. Ayrıca beyin kanaması, beyin damarlarında tıkanıklık, inme ve felç durumuna sebebiyet verebilir. Göz damarlarında tıkanıklık, görme kaybı yaşanabilir. Böbrek damarlarında darlık, böbrek fonksiyon bozukluğu, diyaliz durumu gerektiren uzun vadede sıkıntılar oluşturabiliyor.

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“Hasta hayat tarzını değiştirmeli”

Hastaya rahatsızlığını iyi anlatmak gerekir. Hasta yaşam tarzını değiştirmediği sürece, bizim verdiğimiz tedaviler geçici bir çözüm oluyor. Hasta yaşam tarzını değiştirmezse bu verilen tedavi bir yere kadar kontrol altında tutuyor. Ardından çeşitli risk skalalarımız var ona göre tedavi alması gerekiyorsa, her gün ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor. Hastamızın 6 ay ile 1 yıl arasında rutin kontrolleri oluyor.

“Bu durum sinsi, çok farkında olunamıyor”

Hipertansiyon hastası olup olmadığınızı kan basıncını ölçerek anlayabilirsiniz. Bu ölçümün uygun şart ve ortamda yapılması gerekiyor. Özellikle son yarım saat içinde kahve, çay, sigara içmemiş olmak, on dakika oturur şekilde dinlenmiş olmak gerekir. Ondan sonra uygun ölçüm cihazıyla tansiyon ölçülerek, bu durum belirlenebilir. Sinsi hastalıkların hepsinde hastaların hastalığını fark etmesi için bir organ hasarıyla karşılaşması gerekiyor. Mesela kalp krizi geçiren hastalarda biz tansiyon hastası olduğunu saptıyoruz. Vatandaşlarımızın 45-50 yaş üzerinde kan basıncını aile hekimlerinde kan basıncını kontrol ettirmelerinde fayda var. Yoksa bu durum sinsi, çok farkında olunamıyor. Farkında olup ilaç tedavisini aksatan hastalarımız da var. Optimim ilaç tedavisi almayanlar var. O nedenle düzenli doktor kontrolü gerekiyor.”