Uzmanlar şoke oldu! Aç karnına 4 bardak su içerseniz.... Meğer o işe yarıyormuş... Su içmenin faydalarını bilmeyen yoktur. Vücudumuzun için oldukça önemli olan bu eylem, aç karnına gerçekleştirildiğinde faydasını ikiye katlıyor. Güne su içerek başlamak için acele edin. Çünkü artık birden fazla sebebiniz var.

Su içmek, hayati fonsikyonların devamı için oldukça önemlidir. Su, vücudun çeşitli işlevlerinde de önemli bir rol oynar.

Vücudun her anlamda kendisini yenilemesi için su içmenin önemini kavramalı ve bunu hayatımızın her alanına yaymalıyız.

Çünkü insan vücudunun yaklaşık yüzde 65'i sudan oluşuyor. Bu suyun bir kısmı terleme, idrar üretimi ve nefes alma sırasında da atılıyor.

Su kaybı telafi edilmezse özellikle bebekler, yaşlılar, böbrek ya da kalp yetmezliği gibi bazı kronik hastalıkları olanlarda ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ayrıca su içmeyen insanların cildinde de kuruluk oluşabilir. Su içmeyi azaltan kişilerin cildinde kurumaya bağlı soyulmalar gözükür. Cilt kendisini yenileyemez ve tahrip olmaya başlar.

İhtiyaç duyduğunuz miktarda su içebilirsiniz. Ancak dengede kalmanız önemli. Fazlası size zarar verebilir. Ancak kısaca özetlememiz gerekirse; sağlıklı bir kişi günde 11 ila 15 bardak sıvı içebilir.

Suya ek olarak, kahve veya süt gibi diğer içeceklerin yanı sıra meyve ve sebzelerin içerdiği su da yine buna dahildir.

İdrarınızın rengi içtiğiniz su miktarının iyi bir göstergesidir. Buna çok dikkat edin. Yeterince su içtiyseniz, sabah uyandığınız zaman hariç, idrarınız çok soluk sarı hatta renksiz olacaktır.

Su içmenin detaylarına indiğimize göre bir de sabah aç karnına su içmenin dört kritik faydasına bakalım;

Aç karnına su içmek böbrekte taşlara yol açan asitleri yok eder. Ayrıca toksinlerin neden olduğu çeşitli mesane enfeksiyonlarından da korur.

Bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin uyanır uyanmaz su içmesi tavsiye edilir.

Sabahları aç karnına su içtiğinizde; tüm toksinler serbest kalır ve sindirim sisteminiz gelişmeye başlar.

Bu sayede de daha az aç hissedersiniz. Aşırı yeme isteğiniz azalır ve kilo verme süreciniz kolaylaşır. Diyet yapmanı yolu su içmekten geçer yani.

Uyandıktan sonra sıvı almanız vücudunuzda dışarı atılmayı bekleyen toksinlerin salınmasını sağlar. Böylelikle daha temiz bir cilde sahip olursunuz. Cildiniz kurumaz ve soyulmaz. Ayrıca daha parlak ve canlı gözükür.

Su, saç teli ağırlığının neredeyse dörtte birini oluşturur. Bol miktarda içilen su, saçı içten besler. Yetersiz su alımıysa kırılgan ve ince saç tellerine neden olabilir. Parlak ve sağlıklı saçlar için her gün su içmelisiniz.

Omurganın eklemlerinde ve disklerinde bulunan kıkırdak yaklaşık olarak yüzde 80 sudan oluşur. Uzun süre susuz kalmak, eklemlerin şoku emme yeteneğini azaltarak eklem ağrısına neden olabilir. Bu nedenle gece boyunca susuz kalan vücuda sabah uyanır uyanmaz gerekli su verilmelidir.