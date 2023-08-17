Uzmanlar uyardı: Dolabınızda varsa hemen çöpe atın! Zararları saymakla bitmiyor... Günlük yemeklerimizi lezzetlendirmek amacıyla sıkça kullandığımız hazır bulyonlar, içerdikleri zararlı maddeler nedeniyle sağlığımız için tehlike saçıyor. Uzmanlar zararları hakkında uyarıda bulundu.

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Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen hazır bulyonlar, yemeklerimize pratik bir şekilde lezzet kattığı için sık sık tercih ediliyor.

Ancak her ne kadar yemeklere lezzet verse de içerdikleri katkı maddeleri nedeniyle sağlık açısından büyük tehlike oluşturuyor.

Çorbalarımızın, pilavlarımızın ve yemeklerimizin lezzetine lezzet katan bulyonlar, bir süre sonra sağlığa olumsuz etki sağlayacak.

Tuz oranı çok fazla

Uzmanlar, bulyonların yüzde 50'sinin tuz içeriğinden oluştuğunu ve bu oranın bir çay kaşığı tuz miktarına denk geldiğini belirtiyor. Bu durum, bir yetişkin için önerilen günlük tuz miktarını fazlasıyla aşıyor.

Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, böbrek problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Hazır bulyonlar içerdikleri yüksek tuz miktarıyla, günlük tuz alımını aşmamıza neden olabilir ve sağlığımızı tehdit edebilir.

Besin değerleri düşük

Bulyonlar; selenyum, vitaminler ve mineraller gibi besin öğeleri açısından yetersizdir. Bu sebeple vücudumuza katkı sağlamıyor. Tam aksine zarar veren yönleri çok daha fazla.

Uzmanlar uyarıyor!

Uzmanlar, hazır bulyonlar yerine doğal yollarla elde edilen besinleri tercih etmenin önemini vurguluyor.

Ev yapımı tavuk veya sebze suyu gibi alternatifler, yemeklerin lezzetini artırmanın yanı sıra sağlığımızı da koruma altına alabilir.