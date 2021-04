Uzmanlar uyardı: Kansızlığı göz ardı etmeyin

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, dünyada en sık rastlanılan kansızlık türü olan demir eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflattığını, enfeksiyonlara yatkınlığı artırdığını söyledi.

Kansızlık (anemi); kandaki hemoglobin değerinin yaşa ve cinsiyete göre belirlenmiş normal aralıklarının altında olması olarak tanımlanıyor. Dünyada en sık rastlanılan kansızlık türü ise demir eksikliği olarak biliniyor. Demir eksikliği anemisi hakkında bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Hematoloji Kliniği’nden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, demir eksikliğinin kadınların yüzde 35’inde, erkeklerin ise yüzde 20’sinde ortaya çıkan önemli bir sağlık problemi olduğunu belirtti. Gebe kadınlarda demir eksikliği görülme oranının yüzde 50’ye kadar çıktığını ifade eden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, kansızlık şikâyetleri olan kişilere “Mutlaka bir uzmana başvurun” önerisinde bulundu.

“DEMİR EKSİKLİĞİ BAĞIŞIKLIĞINIZI OLUMSUZ ETKİLER”

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Demir, B12 ve folik asit gibi vitamin ve minerallerdeki eksiklikler yanında, talasemi (Akdeniz anemisi), kanser, romatizma ve böbrek hastalıkları gibi hastalıklara bağlı da olabilir. Demir eksikliği anemisinde halsizlik, yorgunluk, aşırı uyuma isteği veya uykusuzluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi şikâyetler görülmektedir.” dedi.

Demir eksikliği anemisinin bağışıklık sistemini zayıflattığını söyleyen Doç. Dr. Balçık, hastalığa içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha da önem verilmesi gerektiğini anlattı: “Demir eksiliği anemisi enfeksiyonlara yatkınlığın artması ve enfeksiyonların ardından iyileşme sürecinin uzaması gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Covid-19 enfeksiyonu ile mücadelede el yıkama, yakın temastan kaçınma ve maske kullanımı önerilerine uymanın yanı sıra, kansızlık şikâyetleri olan hastalarımızın tedavi süreçleri için hekimleri ile görüşmeleri önerilmektedir.”

ET TÜKETİMİNE DİKKAT

Sağlıklı beslenme önerilerinde de bulunan Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Özellikle et ve et ürünleri demirden zengin gıdalardır. Hayvansal gıdaların içerdiği demirin mideden emilimi daha kolay olduğu için kan değerini yükseltmede etkinlikleri yüksektir. Kuru baklagiller, ıspanak ve üzüm gibi gıdalar bitkisel demir içermekte olup, hayvansal gıdalardan alınan demire göre emilimleri daha düşük orandadır. Vejetaryen beslenenler ve et tüketimi az olanlarda demir eksikliği ile daha sık karşılaşılmaktadır. Ancak demir eksikliği tedavisi alan özellikle kan yağları (kolesterol ve trigliserid) yüksek olan ve kalp-damar hastalığı olan hastalar et tüketimini hekimlerinin önerdiği diyeti aşmayacak şekilde yapmalıdır.” şeklinde konuştu.