Uzmanlardan serum çılgınlığına uyarı: Kuaförlerde, evde serum takılmaz Daha sağlıklı, enerjik ve güzel olmanın formülünü arayanlar, hastanelerin dışıdaki mekanlarda atom, vitamin kokteyli serumu taktırmaya başladı. Sağlıkçılar da artan bu uygulamanın vücuda zararlarını anlattı.

DHA

Sosyal medyada moda olan güzelleşmek için serum taktırma furyasına sağlıkçılardan uyarı geldi.

İnternet ve sosyal medya üzerinden fenomenler ve influencerların da etkisiyle moda haline gelen "serum çılgınlığı"na karşı çıkan uzmanlar, bu tür işlemlerin estetik merkezlerinde yapılmasını doğru bulmuyor.

Atom, vitamin kokteyli serumları moda oldu

Gençleşme, dinç olma, grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklar sonrası bir an önce ayağa kalkma hayali ile atom, vitamin kokteyli şeklinde konseptlerle sosyal medya üzerinden reklamları yapılan, doktor gözetimi olmadan yapılan hastane dışı serum uygulamaları, yaşamı tehdit ediyor.

Damar içi uygulamalar kalp durmasına neden olabilir

Glutatyon, yüksek doz C vitamini, B vitamini, ağrı kesiciler, aslında doktorun reçete etmesi gereken antibiyotikler dahil, çoğu zaman 'kokteyl' halinde yapılan damar içi uygulamalar; alerjik şoklara, hatta kalp durmasına neden olabiliyor.

"Hasta sayısında artış"

Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, son yıllarda moda haline gelen ve 'Atom', 'Vitamin kokteyli', 'Gençleşme iksiri' gibi sloganlarla vatandaşa sunulan hastane dışı serum uygulamaları nedeniyle acil servislere alerjik şokla getirilen hasta sayısında artış olduğunu söyledi.

"Kuaför salonu dahil her yerde serum taktırılıyor"

Dikme, vatandaşların sağlık kabinleri, evinin salonu, hatta kuaför salonunda dahi serum taktırdığına dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

Sadece hemşirelerin gözetimindeki sağlık kabinlerinde; evlere servis edilerek hastanın evinin salonunda, yoga-pilates için gidilen salonlarda, hatta kuaförler-güzellik merkezlerinde dahi yapılabiliyor.



Kuaförde ya da evinde serum taktırıp alerjik şoka giren, hatta kalbi durup zor döndürülen vakalar var.

"Serum, doktor gerekli görürse taktırılır"

Dikme, serum uygulamalarının kesinlikle doktor gerekli gördüğü takdirde ve tam teşekkülü hastanelerde yapılması gerektiğini de vurguladı.

"Müdahalede çok geç kalınabiliyor"

Uzmanın verdiği bilgilere göre, kişi, hastane ortamında değilse, müdahalede çok geç kalınabiliyor.

"Medikal donanıma sahip olmayan yerlerde uygulanıyor"

Dikmen'in moda serum uygulamaları ile ilgili açıklamaları şöyle:

Özellikle hekim olmayanlar tarafından sağlık kabinlerinde ve birtakım medikal donanıma sahip olmayan yerlerde, bazen de gereksiz yere uygulanan enjeksiyonları çok görmeye başladık. Bunlara bağlı olarak da acillere birçok vaka gelişi oluyor. Özellikle kış aylarında hem gribal enfeksiyonların artışı hem de hastalık sonrası nekahat dönemlerini daha iyi geçirme isteğiyle bu tarz yöntemlere başvuruluyor.

Sosyal medyada da buna yönelik birçok influencer tarafından paylaşımlar yapılıyor. Bir moda halinde, sarı serum, vitamin serumu, atom serumu şeklinde tedaviler sunuluyor. Son dönemlerde bu iş o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki, güzellik merkezinden gelen vakalar, kuaför salonlarından gelen vakalar bile oldu.

Yoga pilates eğitimi için gittikleri merkezlerde ek tedavi olarak bağışıklığı güçlendirme adına serum yapıldığına şahit oluyoruz. Evlere servisler yapılıyor, görüyoruz sosyal medyada da. Damar yolu açılmış kişiler, evinin bahçesinde, "C vitamini atom serum" denen karışımlarla paylaşımlarda bulunuyorlar.

Sonuçları: Ani alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, solunum yetmezliği ve kalp durması

Hastane ortamı dışında bu tarz enjeksiyonların çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Dikme, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Serumun içeriğindeki bu maddeler yaşa göre, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu şekilde acillere başvuran vakalarda artış olduğunu, yoğun bakıma giden hastalar olduğunu görmeye başladık. Ani alerjik reaksiyonlar nefes darlığına, solunum yetmezliğine, hatta kalp durmasına dahi sebep olabilir.

Vucuda gereksiz yük

Damar yolu ile verilen 'atom' olarak bilinen serumlarda yüksek doz C ve B vitamini kompleksleri olduğuna da işaret eden Doç. Dr. Dikme, aslında vücudun ihtiyaç fazlasını hemen attığını da belirterek aslında vücuda gereksiz yere fazla yük verildiğini söyledi.

"Bir hasta şans eseri ölümden döndü"

Serum uygulandıktan saatler sonra ölümcül alerjik reaksiyonların gelişebildiğini de anlatan Doç. Dr. Dikme, geçtiğimiz haftalarda böyle bir hastanın şans eseri ölümden döndüğünü anlatarak şu bilgileri verdi:

Gecikmiş alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor. Örneğin ilaç uygulandıktan bir saat sonra, iki saat sonrasında ikincil faz alerjik reaksiyonla hasta kötüleşebiliyor. Örneğin benzer bir olay yakınlarda yaşandı. Bir hasta, sağlık kabininde böyle bir tedavi alıp evine gidiyor. Yaklaşık bir saat sonra kötüleşiyor. Şansına ki komşusu bir hekim ve yanında adrenalin enjeksiyonu bulunduran bir kişi. Hemen müdahalesini yapıyor ve sonrasında kalp masajı eşliğinde hasta hastaneye götürülüyor. Uzun süre de yoğun bakımda yatıyor hasta. Bu tarz hastalarla çok karşılaşmaya başlar olduk.

"Karaciğer ve böbreklere ek yük"

Son günlerde cilt güzelliği, gençleşme vb. vaatlerle damar içi glutatyon uygulamalarının da moda haline geldiğinin altını çizen Doç. Dr. Dikme, bunun da aslında sanıldığı gibi bir etkisinin olmadığını, tam tersine karaciğer ve böbreklere ek yük bindirebileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)