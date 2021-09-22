Üzüm çekirdeğinin 12 mucizevi faydası

Küçük oldukları ve fark edilmedikleri için genellikle attığımız veya tüketmekten hoşlanmadığımız üzüm çekirdekleri, inanılmaz özelliklere ve faydalara sahiptir. İşte üzüm çekirdeğinin 12 faydası.

Üzüm çekirdeği, geniş bir araştırma alanına sahip tarımsal kökenli bir yan üründür, genellikle meyve sularının üretiminde atılır.

Üzüm, salkımlar halinde yetişen bir meyvedir ve yaklaşık 600 türü vardır, bunlardan 20 tanesi yaprakları da dahil olmak üzere en yaygın tüketilenlerdir.

Ayrıca farmasötik ve kozmetik kullanımı vardır ve araştırmaların çoğu, faydalarını elde etmek ve hastalıkları önlemek için tüketimini önerir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN BİLEŞENLERİ

Üzüm çekirdeğinin kullanımı için yapılan çalışmalar, yüksek antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerine dayanmakta olup, sahip olduğu besinsel katkıların bilinmesi ve dikkate alınması da oldukça önemlidir.

Aşağıda bu bileşenleri ele alacağız:

Vitaminler

Üzümün içinde bulunan öne çıkan vitaminler arasında vücudumuzun düzgün gelişimi ve işleyişi için oldukça önemli olan C, A, E, B2 ve B9 vitaminleri yer almaktadır.

Bunlar genel olarak göz sağlığı, bağışıklık sistemi ve vücudumuzun doğru gelişmesinden sorumludur ve 100 gram üzümde bulunan vitaminler önerilen günlük alımın yüzde 1 ila 88'i arasında değişir.

Mineraller

Üzüm çekirdeğinin toplam ağırlığının yüzde 2 ila 4'ü arasında bileşimi mineraldir. Farklı ve önemli konsantrasyonlarda potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, sodyum ve manganez içerir.

Antioksidanlar

Araştırmalar, en büyük antioksidan kapasitenin üzümden ziyade çekirdekte bulunduğunu gösteriyor. Esas olarak öne çıkanlar fenolikler, tokoferol ve proantosiyanidinlerdir. Bunlar, tüketilen vitaminlerin (aynı kaynaktan gelenler dahil) işlevlerini geliştirmekten ve bizi serbest radikallerden korumaktan sorumludur.

Siyah çekirdekleri, yüksek konsantrasyonda ana proantosiyanidin antioksidan kaynaklarından biridir ve bu, var olan en etkili antioksidanlardan biridir.

Alerjik tepkiler ve iltihaplı reaksiyonlardan sorumlu hormonları engellemenin yanı sıra kardiyovasküler hastalıklar, arterioskleroz ve artrit tedavileri için oldukça etkilidir.

Kalori

Kuru yemişler veya işlenmiş meyveler, genellikle orijinal değerlerine göre sahip oldukları kalori miktarını artırarak değişir. 100 gr üzüm 43 kaloridir. Üzüm çekirdeklerinin kalorisi, türüne ve işleniş biçimine göre değişir.

Yağlar

Üzüm çekirdeklerinin yüzde 10 kadarı yağlardan oluşur ancak bileşenlerinde hiç kolesterol bulundurmazlar.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN 12 MUCİZEVİ FAYDASI

Üzüm çekirdeğinin bileşenlerindeki her şey vücudumuz için birçok fayda sağlar. İşte üzüm çekirdeğinin 12 faydası:

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

İçeriğindeki mineral ve vitaminler, özellikle A ve C vitamini ve demir ile üzüm çekirdekleri, bağışıklık sistemimizin düzgün işleyişine katkıda bulunur.

Kalp Problemleriyle Savaşmaya Yardımcı Olur

Üzümün doğrudan kalp yetmezliği olan kişilerde tuzdan zengin diyetin zararlı etkilerini bloke eden antioksidanlar içerdiği kanıtlanmıştır.

Zararlı maddelerin seviyeleriyle mücadele etmek ve ayrıca kalp ve damar sağlığını iyileştirmek için üzüm çekirdeği, diyete düzenli olarak dahil edilebilir.

Kan Dolaşımını Hızlandırır ve Kanı Temizler

Üzüm çekirdekleri, kan basıncını (tansiyonu) kontrol etmeye yardımcı olmanın yanı sıra, kalbin ve damarların düzgün çalışmasını etkileyebilecek hormonlar ve diğer kimyasal maddeler üzerinde bir etki oluşturur. Bu şekilde dolaşım sağlığı için çalışır.

Akciğer Hastalıklarıyla Savaşır

Üzüm çekirdeği, antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi sayesinde solunum yolu hastalıklarını önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca üzüm çekirdeğinin antihistaminik etkisi akciğer enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Göz Sağlığını İyileştirir

Yüksek E vitamini konsantrasyonu sayesinde, üzüm çekirdeği göz sağlığını korur. Ayrıca bulanık görme hissini önler ve göz kaslarının doğru çalışmasını uyarır.

Hücre Bozulmasını Önler

Üzüm çekirdeğinin yüksek antioksidan içeriği, vücutta yaşlanma sürecini yavaşlatır ve vücudumuzdaki hücre ve dokuların erken bozulmasına neden olan serbest radikallerin etkisini bloke eder.

Bağırsak Sağlığını İyileştirir

İçeriğinde bulunan polifenoller sayesinde üzüm çekirdeklerinin, özellikle bağırsak yolunu koruma yeteneğini çok yüksektir.

Polifenoller, sindirim sistemi boyunca rahatsızlık ve iltihaplanmayı ve bağırsak geçirgenliğini ve ayrıca kolonda oksidatif stresi önleyerek etki eder.

Toksinlere Karşı Korur

Vücudumuzda çeşitli sorunlara neden olabilen toksinler, alkol, sigara ve ilaç tüketimi ile doğrudan artabilir ancak üzüm çekirdeği tüketimi ile toksinlere karşı vücut korunur ve kontrol altına alınır. Her şeyden önce, tütünün zararlarını önlemek isteyen pasif içiciler için tavsiye edilir.

İltihaplı ve Bakteriyel Hastalıklarla Mücadele Eder

Üzüm çekirdeğinin ana faydalarından biri de bu, anti-inflamatuar (iltihap önleyici) ve antibakteriyel yeteneklerinden gekir. Yüksek düzeyde vitamin ve mineral ile vücudu korur. Ayrıca içerdiği beta-karoten, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltır.

Bazı Kanser Türlerini Önler

Farklı kanser türleri üzerine yapılan çeşitli çalışmaların temelleri arasında üzüm çekirdeğinin esas olarak kolon kanserini önleyebildiği tespit edilmiştir.

Üzüm çekirdeğinin yüksek antioksidan kapasitesi ve bioflavonoids ve B2G2 denilen bir aktif bileşenin, kanser hücrelerine karşı biyolojik olarak savaşabileceği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olsa da, üzüm çekirdeklerinin kanseri önlemedeki etkisi oldukça umut vaad ediyor.

Saçı Güçlendirir

Üzüm çekirdeği ile geliştirilen ürünler arasında kozmetik amaçlı yağ da bulunuyor. Üzüm çekirdeği yağı, saçı nemlendirmek ve güçlendirmek için antioksidan bileşenlerinin kullanımına odaklanıyor. Üzüm çekirdeği yağının su tutulmasını önlediği ve kabarmayı kontrol ettiği biliniyor.

Buna ek olarak, içeriğindeki yüksek E vitamini, saç dokusunu yeniden oluşturmaya yardımcı olurken ve linoleik asitler büyümeyi destekliyor.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Estetik bakım için linoleik asit, fitosteroller ve fosfolipidler gibi esansiyel yağ asitleri açısından zengin bir ürün olduğu için üzüm çekirdekleri faydalı kabul edilir. Yağ asitlerinin cilde uygulanması sayesinde donukluk ve kuruluk önlenir.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ NASIL TÜKETİLİR?

Üzüm çekirdeği tüketme fikri, az önce saydığımız tüm faydalarından yararlanmak için onları beslenmemize tamamlayıcı olarak eklemektir.

İşte kullanımı için üç fikir:

Üzümün İçinde

Üzümün çekirdekli ve kabuklu olarak doğru yıkanması ve tüketilmesi vücudumuza birçok fayda sağlayacaktır. Sonuçlar hemen olmayabilir, ancak bütün olarak tüketmek her zaman çok daha iyi olacaktır.

Tek Başına

Üzümler işlenmek için kullanıldığında, üzüm çekirdekleri genellikle atık haline gelir. Bu yan ürünün faydalarının araştırılması, bunlardan yararlanmayı ve yanlış yerlere yönlendirilen, çevresel sonuçlara yol açabilecek organik kontaminasyon üretimini azaltmayı amaçlamaktadır.

Aktarlarda veya çeşitli pazarlarda üzüm çekirdeklerine doğrudan ulaşabilirsiniz.

Meyve Sularında ve Smoothielerde

Karışık meyve suyunuzun bir parçası olarak üzüm kullanmak veya tarifinize tamamlayıcı olarak üzüm çekirdeği eklemek her zaman bir bonus olacaktır.