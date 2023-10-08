Üzüm çekirdeklerini yutun, bu hastalıkları unutun... Beyaz, sarı, siyah ne renk olursa olsun şifası değişmeyen üzüm, özellikle çekirdeklerinde şifa saklıyor.

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Resveratrol isimli antioksidan içeren üzüm, vücuda adeta bir kalkan gibi koruyor.

Zararlı hücrelerle mücadele eden üzüm, düzenli ve kontrollü tüketildiğinde hastalıklara şifa oluyor.

Üzüm suyu, üzüm pekmezi, üzüm sirkesi gibi birçok şekilde tüketilebilen meyvede porsiyonu aşmamak önemli.

Organlar, cilt sağlığı, saç, tırnak, göz demeksizin tepeden tırnağa fayda sağlayan üzümün etkilerini sıraladık.

İşte her gün 1 kase üzüm yerseniz bakın neler oluyor...

Üzümdeki şifalar

Üzüm, kalp sağlığını destekleyebilecek potasyum ve lif içerir.

Üzüm, C vitamini ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Bu besin maddeleri bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve hastalıklara karşı direncinizi artırabilir.

Lif açısından zengin bir meyvedir ve sindirim sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.

Üzümde bulunan antioksidanlar cilt sağlığını destekleyebilir ve yaşlanma belirtilerini azaltabilir.

Üzüm, göz sağlığı için önemli olan beta-karoten içerir.

Çekirdeğini yutun

Gençlik besini olarak kabul edilen üzüm çekirdeği günde iki tane düzenli yuttuğunuzda hücrelerin yenilenmesinde yardımcı olur. Mide asidini dengeler. Ağrı ve kramp riskini azaltır.

Bilim insanları üzüm çekirdeğinin özellikle bağışıklığın güçlenmesi için fayda sağlayan bir besin olduğunun altını çizer.