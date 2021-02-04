Vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemenin yolları

Birçok kadını etkileyen vajinal mantar enfeksiyonlarını önleyebilmek ve tedavi etmek mümkün.

Vajinal mantar enfeksiyonu, birçok kadını etkilemektedir. Araştırmalara göre her dört kadından üçü, yaşamları boyunca en az bir kez vajinal mantar enfeksiyonu yaşıyor.

Candida olarak bilinen mantar türü, doğal olarak vajinanın yanı sıra ağızda ve sindirim sisteminde bulunan bir organizma türüdür. Az miktarda mantar oluşumu normaldir ancak çok fazlası sorunlara neden olur.

Vajinal mantar enfeksiyonları genellikle ciddi olmamakla birlikte oldukça rahatsız edici olabilir. Mantar enfeksiyonları hakkında bilgi sahibi olarak vajinal mantar enfeksiyonlarını tedavi edebilir ve önleyebilirsiniz.

MANTAR ENFEKSİYONLARININ NEDENİ

Normalde vücuda yararlı olan ve büyümeyi düzenleyen candida, dengesinin bozulmasından dolayı kontrol dışı büyümeye başlayarak bir enfeksiyona neden olabilir.

Mantar büyümesini birkaç faktör etkileyebilir:

- Genellikle bakteriyel enfeksiyonlar için reçete edilen geniş spektrumlu antibiyotikler hem kötü hem de iyi bakterileri ortadan kaldırabilir ve bu da mantarın aşırı büyümesine yol açabilir.

- Menstrüasyon, hamilelik, menopoz ve doğum kontrol haplarına bağlı hormonal değişiklikler mantar enfeksiyonu için zemin hazırlayabilir.

- Genital bölgedeki nemi veya ısıyı hapseden giysiler, mantar için ideal koşullar oluşmasına katkıda bulunur.

- Diyabetin iyi yönetilmemesi, vücut dokularındaki şekeri artırır ve bu da mantar büyümesini teşvik edebilir.

- HIV veya kanser gibi bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar, vücudu maya enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale getirir.

MANTAR ENFEKSİYONLARININ BELİRTİLERİ

Vajinal mantar enfeksiyonu belirtileri, hafif can sıkıcıdan şiddetli ağrılıya kadar değişebilir. Enfeksiyonlar hemen hemen her zaman vajina içinde ve çevresinde yoğun kaşıntıya neden olur.

Diğer mantar enfeksiyonu belirtileri şunlardır:

- Yanma

- Vajinada ağrı

- Vajinal alanın etrafında şişlik ve kızarıklık

- Vajinal döküntü

- Cinsel ilişki sırasında ağrı

- Koyu, beyaz bir akıntı

Bu belirtilerden sadece bir veya birkaç tanesini yaşıyor olabilirsiniz. Vajinal mantar enfeksiyonu için tümünün aynı anda gerçekleşmesine gerek yoktur.

MANTAR ENFEKSİYONU TEDAVİLERİ

Bir mantar enfeksiyonundan kurtulmak genellikle basittir. Hiç mantar enfeksiyonu yaşamadıysanız veya semptomlarınıza neyin neden olduğundan emin değilseniz, birinci basamak doktorunuza veya jinekoloğunuza başvurun. Bakteriyel vajinoz veya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi bazı enfeksiyonlar benzer semptomlara neden olabilir ancak farklı tedavi gerektirir. Doktorunuz semptomlarınızı gözden geçirerek, enfeksiyon varlığını kontrol etmek için muayene edecektir.

Ancak, geçmişte enfeksiyon geçirdiyseniz ve sorunun mantar olduğunu biliyorsanız, mantar enfeksiyonu tedavilerini uygulayabilirsiniz. Birkaç tür mantar önleyici krem ​​veya fitil ile kolayca üstesinden gelebilirsiniz. Tedavinin gücüne bağlı olarak bir, üç veya yedi gün kullanmanız gerekebilir.

Tedavinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için paket talimatlarını tam olarak izleyin. Reçetesiz satılan mantar enfeksiyonu tedavileri enfeksiyonu iyileştirmiyorsa, doktorunuza başvurmanızda fayda var. Bazı enfeksiyonlar reçetesiz satılan ilaçlara dirençlidir veya daha güçlü tedaviye ihtiyaç duyabilir.

Hamile olanlar, şeker hastaları veya bağışıklık sistemi zayıf olan kadınlar, ilk önce doktorlarını görmeden mantar enfeksiyonunu tedavi etmemelidir.

Bir yıl içinde dört veya daha fazla mantar enfeksiyonu geçiren kadınların uzun süreli mantar önleyici tedaviye ihtiyacı olabilir. Tekrarlayan mantar enfeksiyonları, diyabet gibi başka bir tıbbi durumu da gösterebilir, bu nedenle enfeksiyonlarınız sık sık oluyorsa doktorunuza başvurun.

MANTAR ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMENİN YOLLARI

Yaşam tarzı değişiklikleri yapılarak bazı enfeksiyonlardan kaçınılabilir. Mantar enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olmak için şu ipuçlarını deneyin:

- Pamuklu iç çamaşırı giyin ve genital bölgede çok sıkı giysilerden kaçının.

- Nemli mayo ve spor kıyafetlerinizi en kısa sürede kuru kıyafetlerle değiştirin.

- Mantarın aşırı büyümesini önlemeye yardımcı olan doğal bakteri olan lactobacillus acidophilus'u diyetinize ekleyin. Aktif canlı kültürlere sahip yoğurt iyi bir kaynaktır.

- Size geniş spektrumlu antibiyotikler reçete edilmişse, bir mantar enfeksiyonunu nasıl önleyeceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.