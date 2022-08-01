Vajinal mantar enfeksiyonuna karşı 6 doğal tedavi

Oldukça yaygın olan vajinal mantar enfeksiyonları çoğu durumda ciddi sağlık sorunlarına neden olmasa da en kısa sürede tedavi edilmelidir. İşte enfeksiyona karşı etkili ve tamamen doğal 6 çözüm.

Vajinal mantar enfeksiyonları (vajinal kandidiyaz), vulva ve vajinanın kaşınmasına ve ek olarak bazı durumlarda yoğun, beyazımsı akıntıya neden olur. Vajinal akıntı hoş olmayan bir kokuya sahipse, sarımsı veya yeşilimsiyse veya pütürlüyse, hemen bir uzmana başvurulmalıdır.

Vajinal enfeksiyonlara mayalar neden olur. Çeşitli nedenler çoğalmalarına neden olabilir. Bunlar arasında antibiyotik kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıflaması, hamilelik, doğum kontrol hapları, diyabet ve sentetik iç çamaşırı giymek gibi durumlar bulunur.

Vajinal mantar enfeksiyonu nedir?

Vajinal mantar enfeksiyonu, vajina iltihabı olan yaygın bir vajinoz türüdür. Mantarlar ve bakteriler vajinada doğal olarak yaşar, ancak Candida albicans mantarının artması bir enfeksiyonu tetikleyebilir. Bu enfeksiyon, bağışıklık sistemi zayıfladığında veya iyi bakteriler (laktobasil adı verilen) azaldığında ortaya çıkabilir.

Vajinal mantar enfeksiyonuna karşı daha duyarlı hale getirebilecek faktörler vardır. Bunlar arasında hastalıklar, antibiyotik kullanımı, hormonal dalgalanmalar, gebelik, doğum kontrol hapları, diyabet, sıcak ve nemli hava, sıkı, nefes almayan giysiler giymek, ıslak naylon iç çamaşırı, külotlu çorap, mayo veya ıslak egzersiz kıyafetleri giymek, vajinal tahrişe neden olabilecek ve normal dengeyi bozabilecek yoğun kokulu sabunlar kullanmak bulunur.

Vajinal mantar enfeksiyonları normaldir. Kadınların yaklaşık yüzde 75'i bu tür bir enfeksiyon yaşar. Vajinal mantar enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon değildir. Ciddi rahatsızlıklara neden olabilir, ancak çoğu durumda tedavisi kolaydır.

Vajinal mantar enfeksiyonunun belirtileri

Vajinal mantar enfeksiyonu veya vajinal kandidiyaz, yaygın vajinal mantar enfeksiyonlarını tanımlamak için kullanılan genel ve tıbbi terimlerdir. Vajinal mantar enfeksiyonu, bağışıklık sistemi zayıfladığında veya vajinadaki iyi bakteriler Candida albicans adı verilen bir mantar türünü kontrol altında tutamadığında ortaya çıkar.

Her vücut farklı olduğu için belirtileriniz benzersiz olabilir. Ayrıca her yeni enfeksiyonla değişebilirler, bu nedenle yaygın belirtileri izlemeniz ve belirtilerinizin hafif, orta veya daha karmaşık olup olmadığına bakmanız gerekir.

Çoğu kadının yaşadığı belirtiler:

- Vajinal kaşıntı,

- Vajina girişinde tahriş (vulva),

- Vajinal kenarların hafif şişmesi,

- Beyazımsı akıntı,

- Cinsel ilişki sırasında ağrı,

- Yoğun vajinal akıntı,

- Vajinada kızarıklık,

- Vulva çevresinde yanma hissi,

- Vajinal bölgede tahriş,

- Vulva çevresinde çatlak cilt.

Vajinal mantar enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Çoğu durumda tedavi oldukça basittir. Enfeksiyonu tedavi etmek için çeşitli ilaçlar kullanabilirsiniz. Bu ürünlerin tümü etkili bir şekilde çalışır, ancak tüm kadınlar tedavi seçenekleri için aynı tercihlere sahip değildir. Kremler, kaşıntı ve yanma hissi gibi belirtilerin giderilmesine yardımcı olur.

Bunlar dışında çeşitli doğal çareleri de deneyebilirsiniz:

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı doğal bir mantar önleyicidir. Hem mantar önleyici hem de antibakteriyel olarak işlev görür. İltihabı azaltır ve ayrıca bağışıklık sistemini uyarır.

Ttek başına veya çay ağacı esansiyel yağı ile birlikte kullanılabilir. 1 damla çay ağacı esansiyel yağı ile bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını koyun. Temiz bir pamuk top kullanarak, enfekte olmuş kısımları ıslatın. Enfeksiyon kaybolana kadar günde 2 ila 3 kez tekrarlayın.

Yoğurt

Doğal ve organik yoğurt probiyotikler açısından zengindir. Candida albicans mantarlarının istilası ile zayıflamış vajinal florayı yeniden oluşturabilirler.

Bir tampon kullanarak yoğurdu 1 saat bekletin. İki hafta boyunca günde 2 kez yapın. Yoğurt gibi probiyotik açısından zengin yiyecekleri tüketin. Mantar önleyici etkileriyle bilinen avokado, brokoli, lahana, taze limon, zeytinyağı, keten tohumu, tarçın, kekik, zerdeçal gibi yiyecekleri diyetinize ekleyin. Ayrıca probiyotikleri besleyen prebiyotik gıdaları da tüketin. Bunlar arasında enginar, pırasa, kuşkonmaz, soya, domates, muz ve çavdar bulunur.

Düzenli olarak pirinç, kinoa, karabuğday, yumurta, tavuk, hindi, taze balık, baklagiller, sebzeler (çok tatlı olanlar hariç), badem ve sarımsak tüketin.

Greyfurt çekirdeği özü

Güçlü mantar önleyici ve antibakteriyel etkileri olan greyfurt çekirdeği özü, bağırsak florasına zarar vermeden ve yan etkisi olmadan candida albicans mantarını etkisiz hale getirir.

1 yemek kaşığı susam yağında seyreltilmiş 5 damla greyfurt çekirdeği özünü, hijyenik bir tamponla 1 hafta boyunca günde 1 kez 3 saat bekletin.

Yeşil propolis

Yeşil propolis mantar önleyicidir ve candida albicans'ın yok edilmesinde etkilidir. Ayrıca flavonoid bakımından zenginliği iltihabı önlemesini sağlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini de uyarır.

1 ay boyunca sabah ve akşam 8 damla kullanın. Kapsül olarak da alınabilir.

Kekik esansiyel yağı

Kekik yağı güçlü bir mantar önleyici olan timol ve karvakrol içerir. Araştırmalar, kekik esansiyel yağının Candida albicans'ın büyümesini önlemede etkili olduğunu göstermektedir.

Kekik esansiyel yağlarını zeytin veya tatlı badem yağı gibi bir taşıyıcı yağda seyreltilmiş olarak kullanabilirsiniz. Her 30 ml taşıyıcı yağ için 3 ila 5 damla kekik esansiyel yağı karıştırın. Daha sonra cilde masaj yapın.

Kekik yağı doğal bir kan sulandırıcıdır, bu nedenle kan sulandırıcı alıyorsanız kullanmayın. Ayrıca K vitamini eksikliği gibi kan pıhtılaşma problemleriniz varsa kullanmayın.

Sarımsak

Sarımsak etkili bir mantar öldürücüdür. Bir mantar enfeksiyonu için sarımsak denemek istiyorsanız, diyetinize daha fazla sarımsak ekleyin. Salatalara ve yemeklerinize sarımsak ekleyin.







Vajinal mantar enfeksiyonları nasıl önlenir?

Tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonları yaşıyorsanız, daha fazla enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz.

Vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemek için en iyi ipuçları:

- Vajina ve çevresinde deodorant ve parfümlü ürünler kullanmaktan kaçının.

- Stresten kaçının ve sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olan sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün.

- Şeker oranı yüksek yiyeceklerden kaçının.

- Antibiyotik alıyorsanız, herhangi bir mantar enfeksiyonu tedavisi almadan önce doktorunuza danışın.

- Tamponları veya hijyenik pedleri sık sık değiştirin.

- Tuvalete gittiğinizde temizlik rutinini önden arkaya doğru yapın.

- Yüzdükten veya egzersiz yaptıktan sonra iç çamaşırınızı değiştirin.

- Çok sıcak banyolardan kaçının.

- Tayt ve çok dar kot pantolon gibi dar giysilerden ve dar iç çamaşırlarından kaçının.

- Sentetik iç çamaşırlarından kaçının, pamuklu tercih edin.