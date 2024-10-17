Vajinismus nedir, belirtileri nelerdir? Vajinismus nasıl geçer?

Yağmur Dinç

Cinsel birliktelik, fiziksel ve psikolojik süreçleri bir arada barındıran bir birleşmedir.

Ancak kadınlar, bu esnada fazla stres altında olarak bazı sağlık sorunları yaşayabiliyor.

Vajinismus, bu olayın en başında geliyor.

Kadınların korkulu rüyası olan vajinismus, istemsiz kasılmalara bağlı olarak cinsel ilişkiye girememe veya cinsel birleşmenin oldukça zor ve ağrılı gerçekleşmesi şeklinde kendisini gösteren bir hastalık.

Peki, vajinismus belirtileri nelerdir? Vajinismus neden olur, nasıl geçer? Tedavisi var mı? İşte detaylar...

VAJİNİSMUS BELİRTİLERİ

Vajinismus belirtileri her kadında farklılık gösterebilir. Ancak en yaygın belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1- Cinsel ilişki sırasında vajina kaslarının kasılması nedeniyle ağrı hissedilebilir.

2- Vajina, cinsel ilişki sırasında veya bir nesne (örneğin, tampon) yerleştirilirken istemsiz bir şekilde kasılabilir.

3-vKadın, cinsel birleşmeye girmek istediği halde vajinal kasların kasılması nedeniyle bunu gerçekleştiremez.

4- Cinsel ilişki düşüncesi bile kaygı veya korku yaratabilir, bu da durumu daha da kötüleştirebilir.

VAJİNİSMUS NEDEN OLUR

Vajinismusun nedenleri genellikle fiziksel ve psikolojik etkenlerin birleşmesi ile ortaya çıkar.

Cinsel ilişkiye dair korkular, özellikle ağrı veya travma geçmişi olan kadınlarda yaygındır.

Tecavüz veya cinsel istismar gibi travmatik deneyimler vajinismus yaşanmasında etkili olabilir.

Enfeksiyonlar veya vajinal kuruluk, cinsel ilişki sırasında rahatsızlık yaratabilir.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Vajinismus tedavisi genellikle psikoterapi, cinsel terapi ve vajinal kasları gevşetmeye yönelik egzersizlerle gerçekleştirilir