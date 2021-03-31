Vaka sayısı dünya genelinde 6 haftadır artıyor

5 Şubat ve 28 Mart arasındaki 6 haftalık dönemde dünya genelinde koronavirüs vaka sayısında büyük artış yaşandı. Son veriler, salgının yeniden tırmanışa geçtiğini gösteriyor.

Koronavirüs verilerini derleyen Worldometers platformuna göre, 8-14 Şubat haftasında dünya genelinde 2 milyon 668 bin 631 vaka tespit edilirken, bu sayı 22-28 Mart haftasında 3 milyon 889 bin 158'e kadar çıktı. Vaka sayısı, son 6 haftada yüzde 45,7 arttı.

Haftalık vaka sayısı, 11 Ocak'tan 14 Şubat'a kadar geçen 5 haftalık dönemde sürekli gerilerken, 15 Şubat-28 Mart arasındaki 6 haftalık dönemde sürekli olarak arttı.

15-21 Şubat haftasında 2 milyon 546 bin 418, 22-28 Şubat haftasında 2 milyon 723 bin 497, 1-7 Mart haftasında 2 milyon 819 bin 264, 8-14 Mart haftasında 2 milyon 972 bin 802, 15-21 Mart haftasında 3 milyon 407 bin 740 ve 22-28 Mart haftasında 3 milyon 889 bin 158 vaka bildirildi.

YENİ ZİRVE GÖRÜLEBİLİR

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, 8 Ocak'ta 845 bin 696'ya ulaşarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Ancak artış eğilimi bu noktada kesintiye uğramış, günlük vaka sayısı sonraki 5 haftalık dönemde sürekli azalarak 15 Şubat'ta 264 bin 984'e kadar düşmüştü.

15 Şubat'tan sonra yeni bir artış eğilimine giren vaka sayısı 25 Mart'ta 637 bin 420'ye kadar çıktı. İstatistiklere göre, bu, yeni bir zirvenin ve salgının yeniden tırmanışa geçtiğinin işareti olabilir.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 10 ülkenin 6'sında haftalık vaka sayıları, son 6 haftada yükseldi.

22-28 Mart'taki vaka sayısı, 8-14 Şubat'taki vaka sayısına göre Brezilya'da yüzde 42,3, Hindistan'da yüzde 80,4, Fransa'da yüzde 30,6, İtalya'da yüzde 41,3, Türkiye'de yüzde 72 ve Almanya'da yüzde 56,9 artarken ABD'de yüzde 9,1, Rusya'da yüzde 36,6, İngiltere'de yüzde 60,6 ve İspanya'da yüzde 60,5 azaldı.

Vaka artışının yüzde 80'i aştığı Hindistan, bu eğilimden en fazla etkilenen ülke oldu.

HASTANEYE YATAN KİŞİ SAYISI ÇOĞALIYOR

Vaka sayılarındaki artışla birlikte, tedavisi süren hasta sayısı da yeniden artmaya başladı. 28 Ocak'ta dünya genelinde 26 milyonu aşan vaka sayısı, 1 Mart'ta 20 milyon 492 bin 486'ya kadar düşmüştü. Hasta sayısı, o günden sonra sürekli artarak 28 Mart'ta 22 milyon 10 bin 677'ye çıktı.

Dünya genelinde koronavirüs hastalarının yüzde 99,6'sı hastalığı hafif semptomlarla geçirirken, toplam hasta sayısının binde 4'üne karşılık gelen 95 bin 905 hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 128 milyon 820 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 816 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 81 İLİN TAMAMINDA ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de her 100 bin kişideki vaka sayısı, bir önceki haftaya göre 81 ilin tamamında arttı.

Her 100 bin kişide 100-200 arası vaka artışının yaşandığı iller Tekirdağ, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Yalova, Kastamonu, Malatya, Kırklareli, Çanakkale ve İstanbul oldu.

19 ilde, vaka sayısı 100 binde 50-100 aralığında arttı. Bu iller Balıkesir, Sakarya, Sivas, Bartın, Bursa, Ordu, Kayseri, Karaman, Kilis, Erzincan, Ankara, Yozgat, Samsun, Konya, Bolu, Kocaeli, Amasya, Bayburt ve Çorum olarak sıralandı.

Türkiye genelinde 52 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü.

Bu iller; Van, Şırnak, Siirt, Burdur, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Mardin, Aksaray, Diyarbakır, Ağrı, Batman, Artvin, Manisa, Denizli, Gümüşhane, Uşak, Hakkari, Muğla, Kahramanmaraş, Bingöl, Karabük, Tunceli, Afyon, Antalya, Tokat, Kars, Adana, Hatay, Düzce, Adıyaman, Mersin, Trabzon, Kırşehir, Niğde, Iğdır, Elazığ, Isparta, Aydın, Kırıkkale, Giresun, Kütahya, Nevşehir, Zonguldak, İzmir, Osmaniye, Sinop, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Rize ve Ardahan oldu.