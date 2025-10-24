Van’a 69 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 125. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında, Van iline 49 uzman hekim ve 20 pratisyen hekim olmak üzere toplam 69 yeni kadro tahsis edildi.

YENİ HEKİMLER, FARKLI İLÇELERDE GÖREVE BAŞLAYACAK

Van İl Sağlık Müdürlüğü, atamaların kentteki farklı ilçelerde yapılacağını belirterek, “İlimizde yeni görevlerine başlayacak hekimlerimize başarılar dileriz.” açıklamasında bulundu.

Yeni atamalarla birlikte Van’daki sağlık kadrosunun güçlendiği vurgulanırken, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.