Abone ol: Google News

Van’a 69 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

Van'a 49 uzman hekim ve 20 hekim olmak üzere toplam 69 yeni kadro tahsis edildi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 10:26
Van’a 69 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
  • Van'a 49 uzman ve 20 pratisyen olmak üzere 69 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.
  • Atamaların kentin farklı ilçelerinde gerçekleştirileceği açıklandı.
  • Bu atamalarla Van'daki sağlık hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 125. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında, Van iline 49 uzman hekim ve 20 pratisyen hekim olmak üzere toplam 69 yeni kadro tahsis edildi.

YENİ HEKİMLER, FARKLI İLÇELERDE GÖREVE BAŞLAYACAK

Van İl Sağlık Müdürlüğü, atamaların kentteki farklı ilçelerde yapılacağını belirterek, “İlimizde yeni görevlerine başlayacak hekimlerimize başarılar dileriz.” açıklamasında bulundu.

Yeni atamalarla birlikte Van’daki sağlık kadrosunun güçlendiği vurgulanırken, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Sağlık Haberleri