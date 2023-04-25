Van'da hamile kadının rahminden 5 kilo miyom çıkarıldı Van'da hamile kadının rahminden en büyüğü 20 santimetre olmak üzere 5 kilo ağırlığında 13 adet miyom başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

İHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Hülya Arvas isimli hamile kadının rahminde çok sayıda miyom tespit edildi.

Doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede, miyomlar nedeniyle bebeğin düşük riski olduğu ve rahminin de alınabileceği değerlendirildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düşük tehlikesiyle yatan Arvas, 31 haftalık hamileyken doğum sancıları nedeniyle acil bir şekilde ameliyata alındı.

Bebeği dünyaya getirdi

Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Erhan Hanlıgil ve Op. Dr. Ayşe Yavuz tarafından ameliyata alınan anne, 1 kilo 400 gram ağırlığında bir bebek dünyaya getirdi.

Rahmi alınmadı

Daha sonra doktorlar tarafından kadının rahmi alınmadan yaklaşık 5 kilogram ağırlığında 13 adet miyom da başarılı bir şekilde alındı.

Dünyaya gelen ve Muhammed Çınar ismi verilen bebek, 75 gün hastanenin yoğun bakımında izlendikten sonra sağlıklı bir şekilde annesine teslim edildi.

"Çocuğumun olmayacağını söylemişlerdi"

Bebeğiyle doktorlarını ziyaret eden Hülya Arvas, şunları söyledi:

Doktorlar beni muayene ettiklerinde, çocuğumun düşük olma riskinin de olduğunu ve ölü de olabileceğini demişlerdi. Sonra ameliyata alındım, doktorlarımız çok ilgilendiler. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdim. Sağlıklı bir bebeğim de oldu. İsmini Muhammed Çınar koyduk. Doktorlar, daha önce çocuğumun olmayacağını söylemişlerdi. Ben o gün çok ağlamıştım. Rahmim dolu olduğu için bunu bana söylemişlerdi. Miyomlarım alındı, rahmim de hasar görmedi. Çok mutluyum, beni ameliyat eden doktorlara çok teşekkür ediyorum.

"Yeniden gebelik planlayabilir"

Kadın Doğum Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Erhan Hanlıgil, bebeğin ilk dünyaya geldiği gün 1 kilo 400 gram olduğunu, şu anda ise 6 kilo 600 grama ulaştığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: