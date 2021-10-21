Van'da jandarma ekibinin kontrol noktasında koronavirüs aşısı yapıldı

Koronavirüse karşı yapılan aşıların oranının yükseltilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında mobil ekip, jandarmanın denetim noktasında aşı uyguladı.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların ülkede uygulanması için teşvikler artırılırken, aşı oranına bağlı olarak vaka sayılarında da olumlu etkiler görülüyor.

Yoğun bakımlarında çift aşılı hasta bulunmamasının yanında aşı yaptıranların koronavirüsü oldukça hafif geçirmesi, aşı oranlarını da artırıyor.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayısının en düşük olduğu illerden biri de Van.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kentte, salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda Kaymakamlığın talimatıyla oluşturulan mobil sağlık ekipleri, ilçenin girişindeki Haydarbey Mahallesi'nde bulunan jandarma kontrol noktasında aşı standı kurdu.

BELİRLENEN NOKTALARDA İSTEYENE AŞI YAPILIYOR

Burada ekiplerce durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kontrollerini yapan ekipler, isteyen vatandaşlara aşılarını yapıyor.

Ekipler, aşı olmak istemeyen bazı vatandaşları da ikna etmeye çalışıyor.

Aşı çalışmalarına katılan Dr. İhsan Toprak, Kaymakamlığın desteğiyle ilçenin belirli noktalarına aşı standı kurduklarını söyledi.

AŞI OLMAK İSTEMEYENLER İKNA EDİLDİ

Güvenlik noktalarında, okullarda, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda, camilerde aşı çalışması yürüttüklerini anlatan Toprak, "Jandarmamız ile seyahat eden vatandaşlarımıza aşı olup olmadıklarını sorduk. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı ambulansa alıp aşılarını yaptık. Aşı yaptırmak istemeyenleri de ikna etmeye çalıştık. Kaymakamlığımız da aşı yaptıran vatandaşlara çiçek takdiminde bulundu." diye konuştu.

"VAKİT BULAMIYORDUM, MOBİL ARAÇTA AŞI OLDUM"

Vatandaşlardan Baran Doğan ise "Van'dan geliyorduk. Kontrol noktasında sağlık ekipleri aşı olup olmadığımı sordular. Aşı olmadığımı söyledim. Vakit bulamıyordum. Beni mobil araca aldılar aşı oldum. Gösterdikleri ilgiden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.