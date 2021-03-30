Veganların tercih edebileceği 8 süt alternatifi

Vegan beslenmeyi tercih edenlerin gönül rahatlığıyla tüketebileceği süt alternatifleri bulunuyor. Bitkisel içerikli bu sütleri evde yapmak da oldukça kolay. İşte 8 vegan süt alternatifi ve tarifi..

Hayvansal süt ürünlerini tüketmeyenler veya laktoz intoleransı olanlar, süt yerine kullanabilecekleri alternatif seçeneklere başvuruyor. Bu konuda ise yardıma bitkisel bazlı sütler koşuyor.

Bitkisel sütler, özellikle mide ve bağırsak sorunları yaşayanların, laktoz alerjisi veya vegan olanların tercih ettiği bir besin olarak öne çıkıyor.

Potasyum ve B12 açısından zengin olan bitkisel sütler, bitkilerin ıslatılıp öğütülmesi ve süzülmesi ile yapılır. Örneğin; pirinç sütü, hindistan cevizi sütü, kaju sütü, yulaf sütü, soya sütü, badem sütü, ceviz sütü..

Üstelik bu sütleri evde hazırlaması da oldukça kolay.. İşte en basit tarifiyle vegan ve temiz içerikli süt alternatifleri..

SOYA SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

250 g soya fasülyesi

2 litre su

Soya fasülyesi üzerine su eklenip 6-8 saat bekletilir.Kabukları alınan soya fasülyeleri biraz suyla bir süre kaynatılır.Sonra blenderdan geçirilir.Eğer çok katı bir kıvam ise tekrar su eklenir.Püre haline gelen soya fasülyesi sulandırılıp ocakta ısıtılır.Daha sonra pürüzlü kısmı tülbentten geçirilerek soya sütü elde edilir.

YULAF SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı belnderdan geçirilmiş yulaf ezmesi

4 su bardağı su

Yulaf ve suyu ağzı sıkıca kapatılmış bir kaba koyup gece boyunca buzdolabında bekletin.Sabah çıkarılan kabı 1 dk çalkalayın ve tülbentten geçirin.Arzunuza göre tatlandırmak için tarçın ve Hindistan cevizi ekleyebilirsiniz.

PİRİNÇ SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kahverengi pirinç

2 su bardağı su

Kahverengi pirinçler temizlendikten sonra iyice yıkanır.Birkaç saat suda bekletilir.Daha sonra ocağa alınıp pişirilir.Pişmiş pirinç blendera eklenir ve üzerine su ilave edilir.Pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirilir.

BADEM SÜTÜ

Malzemeler

1 kupa kadar çiğ badem

4 kupa su

Çiğ bademleri derin bir kaba ekleyin ve üzerine su ekleyin.Kabukları ayrılana kadar yaklaşık 8 saat bekletin.Kabukları ayrılan bademleri blenderdan geçin,kalan suyu kabın içine dökün.Karışım pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Malzemeler

2 kupa rende Hindistan cevizi

5 kupa su

Taze alınan Hindistan cevizi rendelenir.Blendera Hindistan cevizi rendesi ve su konulup 5 dk kadar çalıştırılıt.Sonra ağzı kapalı olarak oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletilir.Daha sonra blenderdan birkaç tur daha geçirilir.Tülbent geçirilmiş bir süzgeçten geçirilip posası sudan ayrırılr.

KAJU SÜTÜ

Malzemeler

200 gr kaju fıstığı

1 litre sıcak su

Kaju fıstıkları yıkandıktan sonra derin bir kaba alınır.Üzerine sıcak su eklenir.En az 4 saat bekletilir ve süzülür.Daha sonra tekrar sıcak su eklenen kaju fıstıkları blenderdan geçirilir.Üzerine tülbent geçirilmiş süzgeçten geçirilir.

CEVİZ SÜTÜ TARİFİ

1 çay bardağı ceviz içi

1 büyük su bardağı su

Bir çay bardağı cevizi, bir su bardağı suyun içinde bir gece ya da 24 saat bekletiyoruz.Bekleme süresi bitince cevizin suyunu döküyoruz ve üzerine 1 büyük bardak su ekleyip mutfak robotuna ekleyip cevizler parçalanana ve özünü verene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra bir süzgeç ya da temiz tülbent yardımıyla ceviz sütü ile posasını ayırıyoruz.

KENEVİR SÜTÜ TARİFİ

Malzemeler

1 kg kenevir tohumu

2 litre su

Kenevir tohumları yarım saat suda bekletildikten sonra süzülür.Yıkama işlemi için yarım saat daha suda bekletilir.Daha sonra blenderdan geçirilir.Tülbent geçirilmiş süzgeçle süzülür.