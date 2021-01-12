Ventilli maske nedir, zararları nelerdir? Ventilli maske neden yasaklandı?

THY, uçuşlarda ventilli maske takılmaması gerektiğini söyledi. Bununla beraber vatandaş, Ventilli maske nedir, zararları neler? merak ediliyor. Ventilli maske nedir? Özellikleri nelerdir, neden yasak?

Koronavirüs pandemisi ile birlikte tüm dünyanın kullanmak zorunda kaldığı maskeler konusunda vatandaşların araştırması devam ediyor.

Hangi maske daha iyi hangisi daha fazla korur gibi sorular devam ederken, Türk Hava Yolları'ndan gelen açıklama vatandaşların kafasını karıştırdı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların uçak içinde ventilli maske takmamaları yönünde uyarı yapmasından sonra ventilli maskenin ne olduğu ve özellikleri merak edildi.

Vatnadaşlar, Ventilli maske nedir? THY neden Ventilli maskeyi yasakladı? Ventilli Maske zararları nelerdir? araştırıyor.

VENTİLLİ MASKE NEDİR?

Ventil maskelerin ön yüzünde olan yuvarlak olan plastik kısımdır.

Filtreli maskelerde tek taraflı çalışan, havayı olduğu gibi dışarı çıkaran parçalardır. Maskenin geri kalanının tamamı filtredir.

Ventil filtreleme işi yapmamaktadır.

UÇAKLARDA VENTİLLİ MASKE NEDEN YASAKLANDI?

Türk Hava Yolları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün yaptığı açıklamada, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerinde bulunarak neden ventilli maske kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

VENTİLLİ MASKE ZARARLARI NELERDİR?

Ventil maskelerin özelliği nefesinizi içeride tutmaz ön yüzdeki plastik yuvarlık kısım olan ventil aracılığı ile nefesinizi dışarıya aktarır. Bu durum hastalık içi sıkıntılıdır.

Ventil maske kullanan corona virüs hastaları hatsalığı ve bulaşıcı mikropları olduğu gibi dışarı yaymaktadırlar.

Ventil maskelerin kullanım süreleri vardır. Halkımızın büyük bir çoğunluğu bu tür maskeleri tercih etmektedirler. Fakat bu durum hastalık riskini ciddi oranda arttırmakta ve yaymaktadır.