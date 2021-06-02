Euro
10.5709
1.56%
Dolar
8.6433
1.46%
Altın
527.19
1.27%
Borsa
1.432
0%
Bitcoin
312.362
0.57%
EXEN Coin
32.78
-0.72%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    Vertigo tedavisinde sanal gerçeklik dönemi

    Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, hastanın dijital bir manzaraya maruz bırakılarak egzersiz yapmasına imkan tanıyan sanal gerçeklik teknolojisinin vertigo tedavisinde kullanıldığını anlattı.
    • AA
    • 02.06.2021 - 06:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vertigo tedavisinde sanal gerçeklik dönemi

     

    Baş dönmesi olarak da bilinen vertigonun tedavisinde Türkiye’de bir senedir uygulanan, üç boyutlu gözlük takarak dijital ortamda tedavi ediliyor.

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, iç kulaktaki denge merkezinde meydana gelen kristal oynaması, meniere hastalığı, denge sinir iltihabı, damar baskısı gibi çeşitli rahatsızlıklar sonucunda ortaya çıkabilen rahatsızlığın tedavisi için sebebinin analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

    TEDAVİDEN SONRA DENGE PROBLEMİ DEVAM EDEBİLİYOR

    Tedavi sonucunda hastaların baş dönmelerinin ortadan kaldırılabildiğini belirten Prof. Dr. Bayramoğlu, bazı hastalarda denge problemi yaşamaya devam ettiğini anlattı.

    Bu durumda egzersiz programına başlanması gerektiğini söyleyen Bayramoğlu, "Egzersizle, denge sisteminin yeniden kuvvetlendirilmesi, uyuyan hücrelerin uyandırılması amaçlanıyor. Bu noktada, çeşitli denge egzersizleri uygulanıyor." dedi.

    Vertigo tedavisinde sanal gerçeklik dönemi #1

    TÜRKİYE’DE SANAL GÖZLÜK BU YIL KULLANILMAYA BAŞLANDI

    Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, denge egzersizleri için son yıllarda Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmaya başlandığını kaydederken bu yöntemin Türkiye’de bu yıl uygulanmaya başlandığını belirterek "Hasta, sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında, üç boyutlu bir dünyanın içine giriyor. Tıpkı bir oyun gibi, kademe kademe kendisine verilen denge egzersizlerini yapıyor. Burada amaç, gözdeki kasları hareket ettirerek, göz ve iç kulak arasındaki denge yollarını yeniden harekete geçirebilmek.” dedi.

    12 SEANS UYGULANIYOR

    Uygulamanın 12 seans olarak yapıldığını vurgulayan Bayramoğlu, “Haftada üç gün yarım saat süren seanslara katılıyor ve 1 ay gibi kısa bir sürede hastalığı tamamen tedavi edebiliyoruz. Klasik yolla yapılan tedavi yöntemleri 6 ay hatta 1 yıla kadar uzayabiliyordu ancak bu teknoloji süreyi kısalttı ve ilaç tedavisine gerek duymadan baş dönmesi şikayeti ortadan kalkıyor. Çünkü, hasta gözlüğü taktığında dış uyaranları görmüyor ve konsantre olabiliyor. Tedavi sürecinde bu çok önemli. Bir yıllık süreçte, bu tedaviyi uyguladığımız, yani tedaviye uygun olan hastaların yüzde 100'ünde gelişme gözlemledik" dedi.

    Vertigo tedavisinde sanal gerçeklik dönemi #2

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir