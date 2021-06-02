Vertigo tedavisinde sanal gerçeklik dönemi

Baş dönmesi olarak da bilinen vertigonun tedavisinde Türkiye’de bir senedir uygulanan, üç boyutlu gözlük takarak dijital ortamda tedavi ediliyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, iç kulaktaki denge merkezinde meydana gelen kristal oynaması, meniere hastalığı, denge sinir iltihabı, damar baskısı gibi çeşitli rahatsızlıklar sonucunda ortaya çıkabilen rahatsızlığın tedavisi için sebebinin analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

TEDAVİDEN SONRA DENGE PROBLEMİ DEVAM EDEBİLİYOR

Tedavi sonucunda hastaların baş dönmelerinin ortadan kaldırılabildiğini belirten Prof. Dr. Bayramoğlu, bazı hastalarda denge problemi yaşamaya devam ettiğini anlattı.

Bu durumda egzersiz programına başlanması gerektiğini söyleyen Bayramoğlu, "Egzersizle, denge sisteminin yeniden kuvvetlendirilmesi, uyuyan hücrelerin uyandırılması amaçlanıyor. Bu noktada, çeşitli denge egzersizleri uygulanıyor." dedi.

TÜRKİYE’DE SANAL GÖZLÜK BU YIL KULLANILMAYA BAŞLANDI

Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, denge egzersizleri için son yıllarda Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD başta olmak üzere sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmaya başlandığını kaydederken bu yöntemin Türkiye’de bu yıl uygulanmaya başlandığını belirterek "Hasta, sanal gerçeklik gözlüğünü taktığında, üç boyutlu bir dünyanın içine giriyor. Tıpkı bir oyun gibi, kademe kademe kendisine verilen denge egzersizlerini yapıyor. Burada amaç, gözdeki kasları hareket ettirerek, göz ve iç kulak arasındaki denge yollarını yeniden harekete geçirebilmek.” dedi.

12 SEANS UYGULANIYOR

Uygulamanın 12 seans olarak yapıldığını vurgulayan Bayramoğlu, “Haftada üç gün yarım saat süren seanslara katılıyor ve 1 ay gibi kısa bir sürede hastalığı tamamen tedavi edebiliyoruz. Klasik yolla yapılan tedavi yöntemleri 6 ay hatta 1 yıla kadar uzayabiliyordu ancak bu teknoloji süreyi kısalttı ve ilaç tedavisine gerek duymadan baş dönmesi şikayeti ortadan kalkıyor. Çünkü, hasta gözlüğü taktığında dış uyaranları görmüyor ve konsantre olabiliyor. Tedavi sürecinde bu çok önemli. Bir yıllık süreçte, bu tedaviyi uyguladığımız, yani tedaviye uygun olan hastaların yüzde 100'ünde gelişme gözlemledik" dedi.