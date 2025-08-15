Veteriner Coşkun: Keklikler keneleri yok etmiyor, aksine taşıyor

Türkiye’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları uzun süredir ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ediyor. Her yıl çok sayıda kişi kene ısırması nedeniyle hayatını kaybederken, son günlerde sosyal medyada “keklikler keneleri yok eder” iddiaları yayılmaya başladı.

Veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Keklikler kene yemez. Tam tersine, keneler için taşıyıcı görevi görür ve hastalığı daha geniş alanlara yayabilir. Üstelik üretim keklikleri doğaya salındığında, yabani kekliklerin genetik yapısını bozarak doğal dengeyi tehdit eder. Doğaya uyum sağlayamadıkları için de kısa sürede av olurlar,

BİLİMSEL VERİLER DE KEKLİKLERLE İLGİLİ TEZİ ÇÜRÜTÜYOR

Coşkun, bilimsel araştırmalara göre kekliklerin keneler için “ideal bir konakçı” olduğunu vurguladı. İran’da yapılan bir çalışmada incelenen 53 kınalı kekliğin 28’inde toplam 97 kene bulunduğu, bunların bazı türlerinin hastalık taşıdığı belirlendi. Kekliklerin diyetinde ise kenenin yeri yok; beslenmelerinin yüzde 88’i bitkilerden, yüzde 9’u böceklerden oluşuyor.

SON 5 YILDA KKKA BİLANÇOSU

Coşkun, Türkiye’deki KKKA istatistiklerini şöyle paylaştı:

2021: 1.440 vaka, 72 ölüm

2022: 1.310 vaka, 80 ölüm

2023: 699 vaka, 41 ölüm

2024: 593 vaka, 20 ölüm

2025 (ilk 6 ay): 400 vaka, 18 ölüm

“Görüldüğü gibi her yaz yüzlerce vatandaşımız bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor. 2025’teki artış algısı, aslında her yıl yaşadığımız acı tablonun tekrarı.”

KENELERDEN KORUNMA ÖNERİLERİ

Coşkun, kene tehlikesinin yalnızca KKKA ile sınırlı olmadığını, Lyme, Akdeniz benekli ateşi, babesiosis, anaplasmosis ve kene kaynaklı ensefalit gibi hastalıkların da söz konusu olduğunu hatırlattı.

Kenelerden korunmak için şu önlemleri önerdi:

Açık renkli kıyafet giyin, pantolon paçalarını çorap içine sokun.



Kene kovucu sprey kullanın.



Patikalardan yürüyün, otluk ve çalılıklardan uzak durun.



Eve döndüğünüzde vücudunuzu, özellikle koltuk altı, kulak arkası, kasık, diz arkası ve saç diplerini kontrol edin.



Dışarı çıkan evcil hayvanları düzenli olarak kene açısından kontrol edin.

KENE TUTUNURSA NE YAPMALI

Coşkun, “Vücudunuza kene yapıştığında kendiniz çıkarmayın, ezmeyin, üzerine herhangi bir madde dökmeyin. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun” uyarısında bulundu.

Evcil hayvanlar için veterinerin önerdiği damla, tasma veya tablet şeklindeki dış parazit uygulamalarının aksatılmaması gerektiğini söyleyen Coşkun, “Onları korumak, tüm aileyi korumaktır” dedi.

Kene ısırmasından sonra ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma, ishal veya kanama gibi belirtiler gelişirse vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.