Vitamin eksikliğinin belirtileri ve ortadan kaldırmanın yolları

Vücuttaki sağlıklı işleyiş için gerekli olan vitaminler, yetersiz beslenme veya çeşitli hastalıklar nedeniyle yeterince alınamayabiliyor. İşte vitamin eksikliğinin belirtileri ve etkili ipuçları.

1747'de İskoç doktor James Lindh, turunçgiller de dahil olmak üzere C vitamini açısından besleyici bir diyetin denizcilerde görülen iskorbüt hastalığını önleyebileceğini keşfettiğinde, dünya ilk kez vitamin eksikliğinin çok ciddi hastalıkların nedeni olabileceğini öğrendi.

Bu yöndeki araştırmalar 20. yüzyılın başlarına kadar devam etti. Farklı ülkelerde araştırmacılar yağlar, proteinler ve karbonhidratlara ek olarak sağlığı etkileyen başka bir şey de olduğu sonucuna varmışlardır. 1910'da Japon araştırmacı Umetaro Suzuki, beyaz pirinçten B1 vitaminini izole etti. Aradan 20 yıl geçtikten sonra, beta karotenin yapısı keşfedildi ve vitaminlerle çalışmanın önemi, bu konu üzerinde çalışan bilim insanlarına birkaç kez verilen Nobel Ödülleri ile doğrulandı.

Vücudunuzdaki vitamin ve minerallerin seviyesini bilmek önemlidir, çünkü en sağlıklı görünen insanlarda bile belirli maddelerde eksiklikler olabilir. Vücuttaki vitamin ve mineral seviyeleri beslenmenin haricinde stres, çevre kirliliği ve hormonal değişikliklerle de değişebilir. Bu nedenle doğru beslenme, vitamin eksiklikleri ve vücuttaki diğer problemlerin riskini önemli ölçüde azaltabilse de, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm elementlerden ideal miktarda aldığınızın kesin bir garantisi değildir.

İşte yaygın vitamin eksiklikleri ve belirtileri:

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Güneş vitamini olarak da bilinen D vitamini eksikliği yorgunluk, erektil disfonksiyon, kas ağrısı ve hatta kemiklerde yumuşama şeklinde kendini gösterebilir. D vitamini eksikliğinde çoğu insanın vitamin eksikliği belirtileri yaşamayabileceğinin farkında olmak önemlidir. Herhangi bir vitaminin yeterli seviyede olup olmadığını kontrol etmenin en güvenilir yolu özel bir kan testi yaptırmaktır.

Vücuttaki D vitamini eksikliğini gidermenin birkaç yolu vardır:

- Güneşte, ideal olarak deniz kenarında daha fazla yürüyün.

- Haftada iki kez 15 dakika güneş koruyucu uygulamadan güneş ışığı alın.

- Güneşin istediğiniz kadar sık ​​olmadığı bir şehirde yaşıyorsanız, diyetinize D vitamini açısından zengin yiyecekleri ekleyin, örneğin ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar tüketin. Ayrıca, süt ve yoğurt tüketerek D vitamini alabilirsiniz. Tereyağı, eski peynirler, ekşi krema, yumurta ve mantar da D vitamini içerir.

- Gıda takviyelerini de düzenli olarak kullanabilirsiniz. Takviye almadan önce mutlaka bir uzmana danışın.

B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B grubu vitaminlerinin eksikliği, birçok farklı şekilde kendisini gösterebilir:

Stomatit (Ağız İçi İltihabı) ve Çatlamış Dudaklar

Ağız içi iltihabı ve dudaklarda çatlama B vitamini eksikliğinin en yaygın belirtileridir. Ayrıca migren, vücudumuzun hücresel solunum için ihtiyaç duyduğu B2 vitamini eksikliğinden kaynaklanır. B2 vitamini eksikliği, yetersiz beslenmeden veya kronik bağırsak hastalıkları gibi hastalıklardan kaynaklanabilir. Diyete daha fazla süt, sert peynir, yumurta, karaciğer, badem ve bakliyat eklemeyi deneyebilirsiniz.

Kepek ve Seboreik Dermatit

B vitaminleri (B2, B3, B6) eksikliğinin hoş olmayan sonuçları arasında kepek ve özellikle kafa derisini etkileyen seboreik dermatit bulunur. Kepek kafa derisi ile sınırlı olabilirken, yüz, üst göğüs ve koltuk altlarında seboreik dermatit görünebilir. Vitamin eksikliğinden kaçınmak veya ondan kurtulmak için kanda yeterli düzeyde çinko, niasin, riboflavin bulunması gerekir. Kümes hayvanları ve balıklar, kuru yemişler, yeşil sebzeler, yumurtalar, süt ürünleri, baklagiller ve deniz ürünleri bu maddeleri almanıza yardımcı olacaktır.

Kırılgan Saç ve Tırnaklar

Bu, vücudun yiyecekleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olan biyotin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Biyotin eksikliği çok nadir görülür, ancak ortaya çıktığında, kırılgan, inceltilmiş veya bölünmüş saç ve tırnaklar en belirgin semptomlarından bazılarıdır. Sigara, alkol, antibiyotik veya sindirim sorunları biyotin eksikliğinin en yaygın nedenleridir. Muz, ıspanak, karnabahar, brokoli, yağsız et, süt ürünleri ve kuru yemişleri diyete dahil ederek biyotin eksikliğini yenebilirsiniz. Biyotin eksikliğinin diğer belirtileri arasında kronik yorgunluk, kas ağrıları ve kramplar bulunur.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Keskin gözlere sahip olmak için çok fazla havuç yemeniz gerektiğini muhtemelen çocukluktan beri hatırlıyorsunuzdur. Bu, havuçlarda bulunan A vitamininin öncüsü olan karoten sayesindedir. Genel göz sağlığının dışında akşam karanlığında gezinmenin ve görmenin zorlaştığı gece körlüğüne de yol açan A vitamini eksikliğidir. Özellikle kritik durumlarda ilaç şeklinde bir vitamin reçete edilebilir, ancak diyet yoluyla da rahatlıkla A vitamini alabilirsiniz. Dana karaciğeri, kırmızı ve turuncu sebzeler, koyu yeşil yapraklılar, süt ve yumurta A vitamini açısından zengindir.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda hoş olmayan hislere ve aynı zamanda onları hareket ettirmek için karşı konulmaz bir dürtüye neden olan sinirsel bir durumdur. Sendrom kadınları erkeklerden iki kat daha sık etkiler. Kişi uyumaya çalıştığında hoş olmayan semptomlar ortaya çıkar. Araştırmacılar, sendromun nedenini tam olarak çözemediler, ancak bunun kandaki düşük demir seviyelerinden kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. C vitamini demirin vücutta daha iyi emilmesine yardımcı olur, bu nedenle kümes hayvanları, baklagiller, kuru yemişler ve balıklara C vitamini açısından zengin domates, dolmalık biber, kivi ve turunçgiller gibi meyve ve sebzeler eklenmelidir.

C vitamini eksikliğinde genel olarak bağışıklıkta bir düşüş de görülebilir. Ayrıca şiddetli C vitamini eksikliğinin iskorbüt hastalığına neden olduğu bilinmektedir.