Vücudu Alkol Üreten İnsanlar: Auto-Brewery Sendromu Türkiye'de Görüldü! Karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan "Auto-Brewery Sendromu", Türkiye'de görüldü.

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Duyanlar kulaklarına inanamıyor; Artık insanlar alkol tüketmeden de sarhoş olabiliyor.

Tabi ki bu normal bir durum değil, bir sağlık problemi...

Tıp literatüründe 'Auto-Brewery Sendromu' olarak bilinen karbonhidrat ve şekerli gıdanın vücutta alkole dönüşmesine neden olan vaka Türkiye'de ilk defa Giresun'da görüldü.

Tükettiği karbonhidrat ve şekerli gıdalardan sonra "İçmeden sarhoş olmak" deyimini hayatında yaşayan ve sarhoş gibi gezen ancak kendisi bunun farkında olmayan hasta, herkesi şoke etti.

Vücudun alkol üretmesi ve sarhoş etmesine sebep olan "Auto Brewery Sendromu"nu sizler için inceledik.

Alkolsüz sarhoşluk

Auto Brewery Sendromu (ABS), kendi kendine mayalanma sendromu olarak da bilinir. Bağırsak fermentasyonu rahatsızlığı da deniliyor.

Bu sendromda, sindirim sistemi tarafından karbonhidratları fermantasyona uğratan maya veya bakterilerin aşırı büyümesi nedeniyle vücutta alkol üretimi meydana geliyor.

Bir kişi alkol almadığını iddia ettiği halde kanında alkol saptanabiliyor.

Sendroma sahip kişilerde bulantı, kusmalar gibi alkol zehirlenmesinde meydana gelen bütün semptomların hepsi olmakla beraber, bilinç bulanıkları, uyku hali, kişilik bozukluğu, karakter değişimleri görülebiliyor.