Vücudumuzdaki mucize noktalar! Bu noktalara masaj yaparsanız... Masaj, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamanızı sağlar. Vücutta bulunan belirli noktalar sayesinde akupresür masaj tekniği ile ağrılar son buluyor. Biz de sizler için bu noktalara nasıl masaj yapacağınızı ve nelere iyi geldiğini derledik.

Gün içerisinde maruz kalınan stres sebebiyle vücudumuzun birçok bölgesinde ağrılar meydana gelebiliyor. Bedenimizde bulunan bazı bölgelere uygulanan baskı bu ağrılara iyi geliyor.

Çin’de uygulanan akupresür masaj tekniği ile bu ağrılar son buluyor. Yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan bu teknik; bedeni detoks etmek, yüz ve sırt kaslarını yumuşatmak ile ağrıyı hafifletmek için yapılıyor.

Bu ağrıları dindirmek için vücudunuzdaki belirli noktaları bilmek ve oraya baskı uygulamak gerekiyor. Ayrıca bu şekilde ruhsal dengesizliklerin de önüne geçebilirsiniz.

Peki bu noktalar neler? Sizler için vücudumuzdaki önemli noktaları ve masaj uyguladıktan sonra oluşacak mucizeleri derledik…

Kaş ortasının 3 cm yukarısı

Kaşınızın ortasından 3 cm yukarısına 45-60 saniye kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, gerginliği alır, daha net düşünmenizi sağlar ve göz yorgunluğunu alır.

Diz kapağının 4 parmak kadar altı ve arkası

Diz kapağınızın 4 parmak altına ve arka kısmına her gün düzenli olarak 45-60 saniye kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, mide bulantısı siyatik ve kalça ağrısı, adet ağrısı, yorgunluk ve sindirim problemlerine iyi gelir.

Ayak baş parmağı ve yanındaki parmağın tam ortasının 2 parmak ilerisi

Ayak baş parmağı ve yanındaki parmağın tam ortasının 2 parmak ilerisine 2 dakika kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, migren ve baş ağrısı, uykusuzluk problemi Parkinson hastalığı ve panik ataklara iyi gelir.

Ayak bileğinin iç kısmının 4 parmak yukarısı

Ayak bileğinin iç kısmının 4 parmak yukarısına her iki ayak bileğine olmak üzere 45-60 saniye kadar orta şiddetle bastırarak masaj yaparsanız, adeti düzenlemeye, adet ağrılarını azaltmaya, hormonsal dengesizlikleri düzenlemeye yardımcı olur ve şişkinliği giderir.