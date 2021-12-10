Vücudunuzda kas kaybına neden olan 4 egzersiz

Her yapılan egzersizin kas kütlesini artırmaya yeterli olmadığını biliyor muydunuz? İşte, vücutta kas kaybına neden olan egzersizler…

Düzenli olarak çalışıyor ama hala biraz kas kazanamıyor musunuz? Yaptığınız egzersiz seçimi bundan sorumlu olabilir. Hemen sonuca varmadan önce, kaslarımızın nasıl çalıştığını ve neler yapabildikleri hakkında biraz bilgi edinelim.

Kaslar vücudunuzun günlük işleyişinde önemli bir rol oynar. Kaslar nefes almamızı, kaldırmamızı, ayakta durmamızı, dengemizi sağlamamızı ve yürümemizi sağlar. Kas geliştirmeye odaklanmak, vücudumuzun daha iyi çalışmasına, ağrılardan kaçınmasına, düşmeleri ve yıpranmayı önlemeye yardımcı olduğu için hem erkekler hem de kadınlar için önemlidir. Kas kütlesi, yoğun kemiklerde, artan genel enerji seviyelerinde ve optimal kalori yakma hızında hayati bir rol oynar.

KAS KAZANIMINI KISITLAYAN EGZERSİZLER

Takip ettiğimiz tüm fitness rutinleri için, vücudumuzun onu nasıl algıladığına bağlı olarak değişim meydana gelir. Antrenman yaparken vücudumuz büyüme moduna girer.

İlk olarak, egzersiz sırasında kullandığımız tüm enerjiyi yenilememizi, ardından kalanını kas oluşumu için kullanmamızı ister. Kaslarımızı, onları gerçekleştirdiğimiz aktivitelerle eğitiriz. Ancak her egzersiz veya egzersiz, esasen kitle birikimine neden olmaz. Bazıları kas oluşumunu tersine çevirebilir ve yarardan çok zarar verebilir.

Pratik kas eğitimi egzersizleri önlemek için tüm yaş gruplarından insanlar ve gecikme sarcopenia nedeniyle yaşlanma aşamalı kas kaybı için kullanılan bir terim için önemlidir.

Çok fazla dayanıklılık aktivitesinin ve çok uzun egzersiz nöbetlerinin, özellikle kalori kısıtlaması dönemlerinde veya çok zayıfsanız, yağsız kas kütlesi kaybına neden olabileceğini kabul edin. Bu faktörler daha düşük kas kütlesine katkıda bulunurken, kas kaybından da sorumlu olabilecek bazı egzersizler şunlardır:

1. KOŞU

Koşmak, genel sağlık için en iyi egzersiz rutinlerinden biri olarak lanse edilse de, koşmaktan kas kütlesini kaybetmek bir olasılıktır. Vücudunuzdaki yüksek yoğunluklu koşuları desteklemek için yeterli enerji rezervuarınız yoksa, çok fazla koşmak kas kaybından sorumlu olabilir. Yani, gerçekten de koşmak için yakıt olarak belirli bir miktar kas kullanıyorsunuz.

2. AĞIRLIK ÇALIŞMASI

Kaslarınızı güçlendirmek istiyorsanız ağırlık çalışması yapmak iyi bir fikirdir. Ancak, çok fazla ağırlık kaldırarak vücudunuzu aşırı yorarsanız, kas kaybına neden olabilir. Ağırlık kaldırma egzersizleri, ağırlık kaldırırken kalori yaktığı için yakabilir. Bu nedenle, her zaman kas yakmakla ilgilidir, çünkü kaslarınızı onları oluşturmak için ihtiyaç duyduğu enerjiden arındırır. Kasları depolamak, eklem ve kaslarınızdaki stresi azaltmak için düşük etkili ağırlık antrenmanına geçmektir.

3. YÜKSEK YOĞUNLUKLU ATLAMALAR

Antrenmanların setlerini ve tekrarlarını ve yüksek yoğunluklu zahmetli atlama egzersizlerini tamamen çöküş noktasına kadar yapmak, vücudunuzdaki kasları kesmeye bağlıdır. Daha fazla ağırlık almak veya yüksek yoğunluklu antrenman yapmak, anında pompalama nedeniyle iyi görünebilir, ancak kalıcı bir kazanç elde edemezsiniz.

4. ANTREMANLARDAN ÖNCE ESNEMEMEK

Germe, vücudun hareket aralığını arttırır ve kas hasarı durumunda iyileşmeyi hızlandırır. İlk önce kas geliştirme egzersizleri yapmak ve ağırlıkları esnetmeden kaldırmak, ne kadar güçlü kaslarınız olursa olsun atletik olarak hareket etme yeteneğinizi ve yeni kas oluşumunu sınırlayacaktır.