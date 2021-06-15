Vücutta ağır metal birikiminin belirtileri

Son dönemde yaşanan müsilaj nedeniyle gündeme gelen ağır metaller, yediklerimizden soluduğumuz havaya kadar her yerde bulunabilir. İşte ağır metallerin vücutta toksik olduğunu gösteren belirtiler.

Genel sağlığımıza, elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Genel sağlığı iyileştirmek için sağlıklı bir diyet izlemeye, egzersiz yapmaya ve sadece fiziksel sağlığınızı değil aynı zamanda duygusal sağlığımızı da korumak için aktiviteler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak çıplak gözle tespit edilemeyen, oldukça sessiz ve zor bir düşmanı gözden kaçırıyor olabiliriz: Ağır metaller.

Bu elementler her yerde, yiyeceklerde, suda ve hatta havada bulunabilir. Bu nedenle yediklerinize dikkat etmeli, vücudunuzda ağır metal olup olmadığını test etmeli ve bunları yok etmenin bir yolunu bulmalısınız.

Ağır metallerin ne olduğuna, vücutta ağır metallerin varlığını hangi semptomların gösterdiğine, sağlığa verdiği zararlara, nasıl ortadan kaldırılacağına, kaçınılması gereken yiyeceklere ve ağır metaller hakkında bilinmesi gerekenlere gelin birlikte bakalım.

AĞIR METALLER NELERDİR?

Ağır metaller, yoğunluğu suyunkinden en az beş kat daha fazla olan tüm metallerdir. Bunlar arasında arsenik, kadmiyum, kobalt, çinko, alüminyum, kalay, kurşun, cıva, bakır, krom ve nikel sayılabilir. Çeşitli üretim süreçlerinde kullanıldıkları için varlıkları zamanla artmıştır.

Yukarıda bahsedilen metallerden bazıları, insan vücudunun düzgün çalışması için düşük konsantrasyonlarda gereklidir. Bunun nedeni, enzimatik süreçlere katılmaları veya hemoglobindeki demir gibi belirli moleküllerde bulunmalarıdır. Fazlalığı toksik olmasına rağmen yokluğu hastalıklara neden olabilir.

Ancak teknolojik gelişme ve atık üretimi, çevrede önemli miktarlarda ağır metallerin bulunmasına neden olmuştur. Ağır metallerle ilgili en tehlikeli olan şey, biyolojik olarak birikme eğiliminde olan kimyasal elementler olmalarıdır. Bu terim neyi ifade ediyor? Besin zinciri boyunca ilerledikçe, canlılarda bir metal konsantrasyonundaki artışa neden olabilirler.

Şöyle söyleyelim, deniz tabanında 10 birim metal bulunursa, o toprakla beslenen bitkiler 100 birim biriktirecektir. Daha sonra bu bitkilerle beslenen balıklar 1000 birim biriktirecek ve bu da onu tüketen insanlara ulaşacaktır. Buna, biyobirikim denir.

VÜCUTTAKİ AĞIR METALLER

Tarımda, boya endüstrisinde, yakıtlarda, pil üretiminde, diş hekimliğinde, kaynakta ve diğer birçok alanda kullanıldığı için günlük hayatımızda bulunan birçok ağır metal vardır. Bunların kullanımını azaltan alternatifler bulunsa da tamamen ortadan kalkmış değildir ve vücudumuza farklı şekillerde girebilirler.

Her gün su, gıda ve çevre ile temas ettiğimizde ağır metallere maruz kalırız. Sonuç olarak, bunlar birikebilir ve çeşitli hastalıklara neden olabilir.

Belirtiler

Vücutta ağır metallerin varlığı, söz konusu metale bağlı olarak değişen bazı belirtilere neden olabilir. Bunlar arasında en yaygın olanlar şunlardır:

- Mide bulantısı ve kusma,

- Karın ağrısı,

- İshal,

- Kollar ve bacaklarda karıncalanma,

- Nefes almada zorluk,

- Titreme,

- Güçsüzlük,

- Metalik tat hissi,

- Cilt tahrişi,

- Kilo kaybı,

- Sinirli ruh hali.

AĞIR METALLERLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR

Temas eden ağır metale bağlı olarak farklı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları:

Kadmiyum

Vücuttaki konsantrasyonuna bağlı olarak kansızlık, böbrek fonksiyon bozukluğu, böbrek taşı, kemik erimesi, solunum bozuklukları, hipertansiyon, sinir bozuklukları, kilo ve iştah kaybı, prostat ve akciğer kanserine neden olabilir.

Arsenik

Kanserojen elementler arasındadır. Ama aynı zamanda deride, sinir sisteminde ve karaciğerde de lezyonlara neden olurlar.

Kurşun

Bu metal ciddi bir halk sağlığı riski olarak kabul edilir. Çocuklarda zihinsel gelişme geriliğine neden olur. Yetişkinlerde hipertansiyon, hemoglobin sorunları ve kardiyovasküler hastalıklara neden olur.

Bakır

Hipokromik anemiye, büyüme hızının azalmasına, ishale, kısırlığa ve kalp yetmezliğine neden olabilir.

Cıva

Böbrek problemlerine ek olarak tiroid hipertrofisi, diş eti iltihabı, kişilik değişiklikleri, hafıza kaybı, depresyon, sanrılar ve halüsinasyonlara neden olabilir.

Vücutta ağır metallerin varlığının neden olduğu çeşitli hastalıkların görülme sıklığı nedeniyle, onu tespit etmenin yolu bulunmaya çalışılmıştır. Bu anlamda, bir kişi vücutta ağır metaller için yukarıda belirtilen semptomlardan bazılarını gösterdiğinde, doktor bunu analiz etmek için bir test isteyecektir. Yapılabilecek en yaygın ve güvenilir testler ağır metal kan testi, ağır metal toksisite testi ve ağır metal panelidir. Bunlar, sadece vücuttaki ağır metallerin varlığını tespit etmekle kalmayıp, seviyelerini ve ne kadar toksik olduklarını da ölçen bir test grubudur.

AĞIR METALLER İÇEREBİLEN YİYECEKLER

Normalde ağır metal içeren herbisitler ve gübreler gibi ürünlerin birçoğu tarımda kullanılmaktadır. Bu nedenle bu kimyasal elementlerin bulaştığı gıdaların sayısı fazladır.

Ancak sadece bitkisel kaynaklı gıdalar değil, aynı zamanda balık ve yumuşakçalar gibi hayvansal kaynaklı ürünler de ağır metaller içerebilir. Çünkü bunlar yüksek oranda metal içeren suyu filtreler ve biriktirirler. Bu kimyasal elementlerin yaygın olarak yüksek konsantrasyonlara sahip olduğu gıdalardan biri de kabuklu deniz ürünleridir.

Yapılan araştırmalara göre balıklarda bulunan ağır metallerin yüzde 95'i insanlar tarafından tüketilmektedir. Balık ne kadar büyük ve yaşlı olursa, içerdiği ağır metal seviyesinin o kadar yüksek olduğu akılda tutulmalıdır.

Ağır metaller birçok gıdada, suda, toprakta ve havada bulunsa da vücuttaki seviyeleri düşürmenin veya ortadan kaldırmanın yolları vardır. Bunu başarmak için en çok kullanılan yöntem şelasyon tedavisidir.

Şelasyon tedavisi, kişniş, klorofil (bitkilerdeki yeşil pigment), klorofil yosunu, keten tohumu, ceviz, zencefil, limon, zerdeçal, sarımsak gibi doğal ürünlerde bulunabilir.

Vücuttaki ağır metal seviyesini düşürmek için organik yiyecekler yiyin, doğal ürünler kullanın, ağır metal içeren diş dolgularından kaçının ve açık havada egzersiz yapın.