Vücutta stresten etkilenen 10 bölge

Stresin etkisi ruh hali ile sınırlı değildir ve çeşitli organlara ulaşarak onları olumsuz etkileyebilir. İşte vücudun stresten en çok etkilenen 10 bölgesi.

Vücudun stresten etkilenen bölgelerinin olduğunu biliyor muydunuz?

Aşırı stres, sadece yaşam kalitemizi olumsuz etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sağlığımızı da etkiler ve kendini o bitkin bedende, o inatçı baş ağrılarında ve daha çok sivilce sorunu yaşayan ciltte gösterir.

Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) raporuna göre ise aşırı stresten en çok kas-iskelet sistemimiz etkileniyor.

Stresin neden olduğu sorunlar, her zaman yeterince tedavi edemediğimiz klasik psikosomatik hastalıklarla sonuçlanıyor. Bunun bir örneği, sorunun kökeninin başka bir şey olduğunu bilmeden kendimizi ağrı kesivi ilaçlar veya uyku ilaçları alırken bulmamızdır.

Öyleyse bu ciddi stres durumunun vücudumuzu nasıl değiştirdiğini görelim, zamanında tepki verebilmek için bu karmaşık fizyolojik süreci anlayalım ve bir yanıt arayalım.

DAVRANIŞ VE DÜŞÜNCELERİMİZİ DEĞİŞTİRİYOR

Vücudun stresten etkilenen birçok bölgesi vardır. Stres, birçok hastalığın tetikleyicisinden, büyümesine kadar birçok etki gösterebilir.

Bunun nedeni aşağıdaki hormonal sistemleri ve merkezleri değiştirmesidir:

- Adrenokortikotropik hormon,

- Merkezi sinir sistemi,

- Gastrointestinal sistem,

- Beynimizin ventral tegmental bölgesi .

Stres yaratan bu değişimler özellikle hormonal düzeyde başlar. Daha fazla veya daha az önemli hastalıkları tetikleyene kadar vücudumuzun farklı bölgelerinde biyolojik değişikliklere neden olurlar. Ayrıca bu değişikliklerin merkezi sinir sistemini de etkilediğini, hatta davranış ve düşüncelerimize aracılık ettiğini unutmamalıyız.

İşte vücutta stresten en çok etkilenen 10 bölge:

CİLT

Sivilceler, lekeler, iltihaplanma ve hatta sedef hastalığı, stresin neden olduğu hormonal değişikliklerden kaynaklanabilir.

Araştırmaların ortaya koyduğu gibi, beyin-duygular-cilt arasında doğrudan bir ilişki vardır ve oldukça önemlidir. Yani duygularımız sıklıkla ciltte hastalık şeklinde yansır.

En yaygın olanı şüphesiz gözeneklerde yağ ve kir birikme eğiliminde olmasıdır, bu nedenle can sıkıcı siyah noktalar ve sivilceler oluşur.

KALP

Sürekli stres dönemleri ile yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, yüksek tansiyon ve dolaşım sorunları gibi kardiyovasküler problemler arasında doğrudan ve açık bir ilişki vardır.

Kalp atış hızı, stres durumlarından önemli ölçüde etkilenir ve hızlanır. Bu hız, kanın beyne ve vücudun diğer bölgelerine taşınmasını hızlandırır ve çeşitli sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

SİNDİRİM SİSTEMİ

Vücudun stresten etkilenen bölgeleri arasında şüphesiz sindirim sistemi de vardır. Stresin tekrarlayıcı olduğu durumlarda sindirim sistemi ile ilgili şu sorunlar ortaya çıkabilir:

- İshal

- Kabızlık

- İltihaplanma

- Şişkinlik ve gaz

- Karın ağrısı

- Mide ekşimesi ve reflü

- İrritabl bağırsak sendromu

- Peptik ülser veya inflamatuar bağırsak hastalığı

Tüm bu sağlık sorunları, kortizol olarak bilinen stres hormonundaki artışın sonucu olarak ortaya çıkabilir.

KARACİĞER

Araştırmalara göre, geçmişte bir tür karaciğer hastalığı çeken kişilerde stres nedeniyle nüksetme olabilir. Bu, şüphesiz profesyonel ve uzman bir yardım ararken göz önünde bulundurmamız gereken önemli bir gerçektir.

Stres kronik bir dereceye ulaştığında aktive olan kimyasal maddeler, karaciğer hastalıklarını alevlendiren hepatositlerin yok edilmesini teşvik etmekten sorumlu öldürücü lenfosit adı verilen hücreleri etkiler.

GLİKOZ SEVİYELERİ

Vücudun stresten etkilenen bölgeleri arasında, glikoz seviyemizi düzenlemekten sorumlu mekanizma da vardır. Bu nedenle, yüksek derecede stres, insülin direncinin gelişmesine neden olabilir.

Araştırmaların ortaya koyduğu gibi kısa süreli stres bile, kandaki şeker seviyelerini etkin bir şekilde düzenlemek için kullanılan insülini vücutta etkin bir şekilde kullanmada güçlüklere neden olur.

Halihazırda diyabetle savaşan insanlarda, hastalığı ağırlaştırabilir.

KASLAR

Kemikler ve kaslar, kronik stresten oldukça fazla etkilenen vücut bölgeleridir. Kas-iskelet sisteminden bir tepkiye neden olarak, normal hareket etmede ağrı ve zorluklarla sonuçlanan güçlü bir gerilim oluşturur.

GÖZLER

Aşırı fiziksel ve duygusal stres ile oküler tikler arasında bir ilişki vardır, çünkü göz kırpmayı etkileyen küçük bir kas uyarımı meydana gelir.

Çalışmalar aynı zamanda stresi göz iltihabı ve bulanık görme ile ilişkilendiriyor.

VÜCUT AĞIRLIĞI

Stres, obezite gibi kronik problemlerin yanı sıra kilo alımı ile doğrudan ilişkili bir durumdur.

Her şey, kronik stres çeken insanların, bunun neden olduğu diğer duygusal semptomlara tepki olarak daha fazla kalori alma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Bununla birlikte, daha az vakada tam tersi olabiliyor. Çünkü bazen stres hormonları, aşırı aktif tiroid bezine neden olur ve bu da kalorilerin daha hızlı yakılmasını uyarır.

BEYİN

Vücudun stresten etkilenen bölgelerinden biri de beyindir.

Ana stres hormonu olan kortizol, karar vermeye ve hafızayı korumaya yardımcı olmaktan sorumlu olan beynin ön korteksini olumsuz etkiler. Çalışmalar hafıza kaybı ile bilişsel gerileme ve kronik stres arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Bu, stresli durumlarda insanların neden iyi kararlar veremediklerini ve işlerine iyi konsantre olamadıklarını açıklamaya yetiyor.

BÖBREKLER

Stres kortizol seviyelerini yükseltir, bu da bazı organların renal fosfat atılımından etkilenmesine neden olur. Aşırı kortizol üretimi, kas zayıflığına, kemik anormalliklerine ve böbreklerin düzgün işleyişinde ciddi zorluklara yol açabilen renal fosfat atılımının artmasına neden olur.