Vücuttaki nikotini temizleyen en iyi 7 besin

Sigara içenlerin vücutlarını nikotinten temizlemelerinin hızlı ve sağlıklı yolu, mümkün olduğunca çok sağlıklı beslenmektir. Peki, hangi yiyecekler yardımcı olabilir? İşte nikotini temizleyen 7 besin.

Sigara sağlığa zararlıdır. Herkes bunun farkında, ancak bazıları için bu kötü alışkanlığı bırakmak çok zor. Nikotin, tansiyonda hızlı artışlara ve ciddi akciğer hasarına neden olur. Ayrıca sigarayı bıraksanız bile nikotinin etkileri yıllarca sürer.

Nikotin beyinle temas ettiğinde dopamin gibi nörotransmiterlerde artışa yol açar ve sigara içenler kısa bir süre için daha rahatlamış hissederler, ancak bu sadece bağımlılıklarını güçlendirir. Bir veya iki saat sonra başka bir doza ihtiyaç duyarlar.

Nikotin tüm metabolizmayı değiştirir. Nikotin ayrıca sindirim sistemini de etkiler. Mide mukozası nikotin tarafından etkilenir ve tahriş olur. Bu maddenin sürekli tüketimi mide asiditesini uyarabilir.

Sağlıklı yiyecekler ve yaşam tarzı değişiklikleri, nikotinin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olabilir.

Nikotini vücudunuzdan atmaya yardımcı olacak en iyi gıdaları listeledik:

Yeşil çay

Sigara içerken vücut ihtiyaç duyduğu sıvıyı kaybeder ve vücut daha çabuk susuz kalır. Bu nedenle sigara içiyorsanız bol su için. Suyunuza ayrca bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil, bir salatalık, limon ve nane yaprağı ekleyerek içeriğini zenginleştirebilirsiniz.

Yeşil çay çok faydalıdır, nikotini vücuttan uzaklaştıran antioksidanlarla doludur. Her gün 1 veya 2 bardak yeşil çay içerek vücudunuzdan nikotini temizleyebilirsiniz.

Havuç

Nikotin cildi ölü ve kuru hale getirir. Sigara bağımlılığınızın bu tür tatsız sonuçlarından kurtulmak istiyorsanız mümkün olduğunca çok havuç yiyin. Vücut için ana temizleyiciler olan çok miktarda A, B, C ve k vitaminlerini içerir.

Havuç suyu da içebilirsiniz. Havuçları bir meyve sıkacağından geçirin, elma, limonla karıştırın veya herhangi bir salataya havuç ekleyin.

Ispanak

Folik asit vücudun normal işleyişi ve gelişimi için çok önemlidir ve pek çok kişi bunu bilir. Ancak herkes, vücudun nikotinden kurtulmasına da yardımcı olduğunu bilmez. Ispanakta bol miktarda folik asit bulunur ve düzenli tüketimi nikotinin vücuttan atılımını sağlar.

Brokoli

Brokoli, sindirim sistemindeki çeşitli iltihapları azaltmada faydalı olan polifenoller içermesinin yanı sıra, vücudu birçok toksinden temizleyen antioksidanlarla doludur. Tüm faydalı özelliklerini korumak için brokolileri mümkün olduğunca az pişirmek gerekir.

Brokoli, C ve B5 vitaminleri açısından zengindir. Sigara vücuttaki C vitamini seviyesini düşürür. Nikotini vücudunuzdan atmak için daha fazla brokoli yiyin.

Biber

Biberler, tütünün etkilerini azaltan ve vücudu iyileştirmek için gerekli olan yüksek C, B2 ve B6 vitaminleri içeriğine sahiptir. Biberleri ince ince doğrayın ve tüm faydalarından yararlanmak için çiğ olarak salatalarınıza ekleyin.





Kivi, limon ve portakal

Kivi, limon ve portakal yüksek miktarda A, C ve E vitaminleri sağlar, bağışıklığı artırır ve vücudun çeşitli enfeksiyon ve bakterilerle savaşmasına yardımcı olur. Ayrıca bunlar nikotinin vücudu mümkün olan en ksıa sürede terk etmesini ve nikotinin vücutta yarattığı hasarı onarmayı sağlar.

Kaybedilen vitaminleri yenilemek için kivi yiyin, zaman zaman bir bardak doğal limonata için. Portakal suyu vücudu nemlendirir, gerekli vitaminleri sağlar ve ayrıca vücuttan nikotini temizler. İki portakalı sıkın, biraz su ekleyin ve öğün aralarında için.

Ahududu

Ahududu sigarayı bırakmak için harikadır. Bu meyve yüksek miktarda ellagik asit içerir. Bu, nikotin ve vücuda zararlı diğer bileşikleri ortadan kaldırabilen bir maddedir.