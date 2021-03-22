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    Yağ yakan kurşun geçirmez kahve: Bulletproof nasıl yapılır?

    Son zamanlarda oldukça popüler olan "yağlı kahve" kulağa biraz garip gelse de kahve severlerin yeni trendi halinde.. Peki Bulletproof yani kurşun geçirmez olarak adlandırılan kahve nasıl yapılır?
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:40
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    Yağ yakan kurşun geçirmez kahve: Bulletproof nasıl yapılır?

    Her geçen gün bir yenisi ortaya çıkan yemek trendlerine bu kez değişik bir tanesi eklendi: Kurşun geçirmez kahve..

    İngilizcedeki adı "Bulletproof Coffe" olan bu yeni kahve, yağlı kahve olarak da adlandırılıyor.

    Özellikle ketojenil beslenme tarzına sahip olan insanların tercih ettiği bu kahve, sağlıklı yağlar ile yağ yakımına yardımcı olmayı hedefliyor.

    Kurşun geçirmez kahve orijinal tarifiyle oldukça lezzetli. Ancak bu tadı damak zevkinize göre zenginleştirmeniz de mümkün. Biraz tarçın, bir parça bitter çikolata, vanilya ya da kakao ekleyerek kendi özgün kahvenizi yaratabilirsiniz.

    Peki Bulletprooff kahve nasıl yapılır? İşte tarifi..

    BULLETPROOF (KURŞUN GEÇİRMEZ) KAHVE NEDİR?

    Kahve ve çaylara yağ eklemek aslında çok eski bir alışkanlık. Kurşun geçirmez kahve de keşfini bu kadim geleneklere borçlu.

    Tarifin yaratıcısı Dave Asprey, Tibet’teki dağ tırmanışı sırasında kendisine ikram edilen çayın performansını artırdığını fark ediyor.

    Ülkesine döndüğünde bu tereyağlı çayın tok tutan, enerji veren etkisini kendi kahve tarifine uyarlıyor ve böylece kurşun geçirmez kahveyi yaratıyor.

    Yağ yakan kurşun geçirmez kahve: Bulletproof nasıl yapılır? #1

    BULLETPROFF KAHVENİN FAYDALARI

    Vücudun yağ yakmasını, iştahın azalmasını ve kahvenin hücre yenileyici etkisinden yararlanarak dinç kalmayı sağlayan kurşun geçirmez kahve, obezite ve kronik yorgunluğa karşı da ideal bir önlem.

    Profesyonel sporcular, fazla yağlarından kurtulmak isteyenler ve konsantrasyon güçlüğü çekenler için kurşun geçirmez kahve tercih edilebilir.

    Kahvaltıda içilen bulletproof kahve, güne yüksek enerjiyle başlamamızı ve konsantrasyonumuzun yüksek olmasını sağlıyor. Ayrıca oluşturduğu tokluk hissi sayesinde dengeli beslenmeye de yardımcı oluyor.

    Yağ yakan kurşun geçirmez kahve: Bulletproof nasıl yapılır? #2

    BULLETPROOF KAHVE TARİFİ

    Bulletproof kahve yapmak aslında çok basit. Her sabah içtiğiniz sade kahvenizi tercih ettiğiniz demleme yöntemiyle hazırlayın.

    Kahvenizi taze çekirdek kahve ile hazırlarsanız daha lezzetli bir tat elde edebilirsiniz.

    Hazırladığınız bir fincan kahveye 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya tuzsuz tereyağ ekleyin. Bu karışımı bir blender, mikser ya da sür karıştırıcı ile çırpmanız gerekiyor.

    Çırpma işlemini atlarsanız kremamsı kıvamda lezzetli bulletproof kahvenizi elde edemezsiniz.

    Eklediğiniz yağların miktarını kahvenizin tadına alıştıktan sonra değiştirebilirsiniz.

    Yağ yakan kurşun geçirmez kahve: Bulletproof nasıl yapılır? #3

    YAĞ TERCİHİ

    Bulletproof kahve yapımında kullanılan, doymuş yağ oranı oldukça yüksek olan Hindistan cevizi yağı da insan sağlığına katkılarıyla biliniyor.

    Vücudumuzdaki yağ oranının azalmasında etkili bir rol oynayan MCT adı verilen orta zincirli trigliseridlerin Hindistan cevizi yağında bulunması da bu yağı sağlıklı bir hale getiriyor. Bu şekilde Hindistan cevizi yağı kalp sağlığını koruyan ve karın bölgesinde bulunan yağları azaltmaya yardımcı bir besine dönüşüyor.

    Vücudumuzun daha kolay yağ yakmasını sağlayan ve ruhsal sağlığımıza iyi gelen bu yağı daha çok tercih etmemiz gerekiyor.

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