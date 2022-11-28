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Yağları cayır cayır yakıyor... Türk kahvesine eklemeniz yeterli!

Yağları cayır cayır yakıyor... Türk kahvesine eklemeniz yeterli!

Hem sağlıklı hem lezzetli olan Türk kahvesine ekleyeceğiniz 2 şey ile yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. İşte kilo verdiren Türk kahvesi tarifi...