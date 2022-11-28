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    Yağları cayır cayır yakıyor... Türk kahvesine eklemeniz yeterli!

    Hem sağlıklı hem lezzetli olan Türk kahvesine ekleyeceğiniz 2 şey ile yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. İşte kilo verdiren Türk kahvesi tarifi...
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 10:23
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    Yağları cayır cayır yakıyor... Türk kahvesine eklemeniz yeterli!

    40 yıl hatrı olan Türk kahvesi, kokusu ve tadıyla insana huzur veriyor. Öyle ki, en sık tükettiğimiz içecekler arasında yer alıyor.

    Türk kahvesinin sağlığa faydaları da başta kalp krizi riskini aza indirmek olmakla birlikte, uzmanlar tarafından altı çiziliyor.

    Türk kahvesini şekersiz içmenin yanı sıra ekleyeceğiniz birkaç ipucu ile yağ yakımınızı destekleyebilirsiniz.

    Türk kahvesi zayıflatır mı sorusuna yanıt olacak kahve tarifi haberimizde...

    Yağları cayır cayır yakıyor... Türk kahvesine eklemeniz yeterli! #1

    Tarçın ve hindistan cevizi

    Kan şekerini düzenleyici ve tok tutan tarçından 1 kaşık Türk kahvenize ekleyin. İster hindistan cevizi yağı ister tozunu kullanarak hazırladığınız kahveye ikinci kaşığı da ekleyin. Karıştırıp tüketebilirsiniz.

    Tarçınlı hindistan cevizli kahve, metabolizmanızı ateşleyecek ve kilo vermenizi hızlandıracaktır.


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