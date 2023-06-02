Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü bu yöntemle iğne iğliğe döndü! İşte o mucizevi liste... Filinta gibi olacaksınız! Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteri ile dikkati çeken Gözde Kansu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı. Yiyip yiyip kilo almadığını anlatan 42 yaşındaki ünlü isim formülünü açıkladı.

Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren Gözde Kansu, Gülgün karakterine hayat veriyor.

Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşan'a hayat veren Kansu, Gülgün ile ününe ün kattı.

Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri çeken Kansu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu sürekli olarak spor yapıyor. Sağlıklı beslenen başarılı ismin bir de diyet listesi var.

Kansu geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak, diyet listesinin neler olduğunu açıklamıştı.

1.Gün

KAHVALTI:

1 adet tavada pişirilmiş yumurta (1 yemek kaşığı zeytinyağı kullanarak)

1 adet orta boy salatalık

5 adet zeytin

5 adet yarım ceviz

ÖĞLE YEMEĞİ:

150 gram ızgara et, tavuk veya balık

Mayısdanoz, marul, dereotu, tere, yeşil biber ile hazırlanan salata (2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin)

AKŞAM YEMEĞİ:

Fırında lor peynirli brokoli:

100 gram brokoli

2 yemek kaşığı taze lor peyniri

8 adet ceviz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Çekilmiş tane karabiber

ARA ÖĞÜN:

1 su bardağı ayran

2. Gün

KAHVALTI:

Yer fıstığı ezmesiyle yapılan smoothie:

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

Yarım muz

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı: Tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar rondodan geçirin ve küçük bir kaseye alın.

ÖĞLE YEMEĞİ:

2 yumurtalı menemen

Roka, maydanoz, salatalıkla hazırlanan salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin)

AKŞAM YEMEĞİ:

1 adet kıymalı kabak dolması:

8-10 adet orta boy kabak

250 gram dana kıyma

1 orta boy kuru soğan

1 orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

ARA ÖĞÜN:

10 adet taze çilek

3. gün

KAHVALTI:

1 dilim beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği

Salatalık, taze nane, kırmızı biber

ÖĞLE YEMEĞİ:

Fırında kuşkonmazlı somon balığı:

Malzemeler: (1 kişilik)

150 gram somon fileto

1/4 bağ kuşkonmaz

5-6 dal taze biberiye

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber, pul biber, biberiye

Yapılışı: Somonu biberiye, karabiber, pul biber, zeytinyağı ile marine edin ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Parmak kalınlığında kestiğiniz kuşkonmazı haşlayın. Yağlı kağıt üzerine yıkadığınız kuşkonmazları 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.