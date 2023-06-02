Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü bu yöntemle iğne iğliğe döndü! İşte o mucizevi liste... Filinta gibi olacaksınız!

Yalı Çapkını dizisinde boy gösteren Gözde Kansu, Gülgün karakterine hayat veriyor.
Daha önce Sen Anlat Karadeniz dizisinde Eyşan'a hayat veren Kansu, Gülgün ile ününe ün kattı.
Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile dikkatleri çeken Kansu'nun zayıflama sırrı ortaya çıktı.
Güzel oyuncu sürekli olarak spor yapıyor. Sağlıklı beslenen başarılı ismin bir de diyet listesi var.
Kansu geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak, diyet listesinin neler olduğunu açıklamıştı.
1.Gün
KAHVALTI:
1 adet tavada pişirilmiş yumurta (1 yemek kaşığı zeytinyağı kullanarak)
1 adet orta boy salatalık
5 adet zeytin
5 adet yarım ceviz
ÖĞLE YEMEĞİ:
150 gram ızgara et, tavuk veya balık
Mayısdanoz, marul, dereotu, tere, yeşil biber ile hazırlanan salata (2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin)
AKŞAM YEMEĞİ:
Fırında lor peynirli brokoli:
100 gram brokoli
2 yemek kaşığı taze lor peyniri
8 adet ceviz
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Çekilmiş tane karabiber
ARA ÖĞÜN:
1 su bardağı ayran
2. Gün
KAHVALTI:
Yer fıstığı ezmesiyle yapılan smoothie:
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi
Yarım muz
1 çay kaşığı tarçın
Yapılışı: Tüm malzemeleri krema kıvamına gelene kadar rondodan geçirin ve küçük bir kaseye alın.
ÖĞLE YEMEĞİ:
2 yumurtalı menemen
Roka, maydanoz, salatalıkla hazırlanan salata (1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin)
AKŞAM YEMEĞİ:
1 adet kıymalı kabak dolması:
8-10 adet orta boy kabak
250 gram dana kıyma
1 orta boy kuru soğan
1 orta boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı tuz
2 su bardağı sıcak su
ARA ÖĞÜN:
10 adet taze çilek
3. gün
KAHVALTI:
1 dilim beyaz peynir
1 dilim tam buğday ekmeği
Salatalık, taze nane, kırmızı biber
ÖĞLE YEMEĞİ:
Fırında kuşkonmazlı somon balığı:
Malzemeler: (1 kişilik)
150 gram somon fileto
1/4 bağ kuşkonmaz
5-6 dal taze biberiye
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Karabiber, pul biber, biberiye
Yapılışı: Somonu biberiye, karabiber, pul biber, zeytinyağı ile marine edin ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Parmak kalınlığında kestiğiniz kuşkonmazı haşlayın. Yağlı kağıt üzerine yıkadığınız kuşkonmazları 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.