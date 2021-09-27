Yapılan şok diyetler şeker hastalığına yol açabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, vücutta kan şekerini ayarlayan insülin isimli bir hormon bulunduğunu belirtti.

Hızla yayılan şok diyetler, kısa sürede kilo vermek isteyenler için sıkça başvurulan yöntemler haline geldi. Obezitenin etrafımızdaki her üç insandan birinde görüldüğü bu zamanlarda fazla kilolarından muzdarip insanlar sağlıklarını hiçe sayarak kısa zamanda fazla kilolarından kurtulabilecekleri bir yöntem arayışına girdiler.

Kısa zamanda fazla kilo vermeyi ilke edinen şok diyetler uygulandığında, insülin hormonun işleyişi bozulur ve hücreler insüline karşı direnç göstermeye başlarlar. Bu direnç ileride tip 2 şeklinde görülen şeker hastalığına sebep olabilir. Haftada 5 kilo verdirecek bir diyet programının sağlıklı olmadığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, konu hakkında bilgiler paylaştı.

DİYETTE 3 TEMEL KURALA BAĞLI KALINMALI

Beslenme ve Diyet Uzmanları tarafından kişiye özel sağlıklı beslenme programı ile ayrıntılı anamnez sayesinde beslenme alışkanlıklarınıza göre diyet programları verildiğini söyleyen Dyt. Öztürk, şu bilgileri paylaştı: “Diyet yaparak zayıflamak temelde 3 esasa dayanır. İlki yanlış beslenme alışkanlıkları belirlenir ve yerine doğru olanlar zamana yayılarak kazandırılmaya çalışılır. İkincisi yemek hazırlama esnasında uygulanan pişirme teknikleri, kullanılan malzemelerin kalitesi ve miktarı gibi eğitimler verilerek sağlıklı tercihler yapma konusunda bilinçlenmeniz sağlanmaya çalışılır. Üçüncüsü metabolizma hızınızı yavaşlatmadan aldığınız fazla kalorileri kısma yoluna gidilerek sağlığınızdan olmadan kalıcı olarak kilo vermenizi sağlayacak bir beslenme rutini izlenmesi hedeflenir. Şok diyetlerde yukarıdaki ilk 2 aşama pek önemsemez, 3. aşama ise; tükettiğiniz besinlerden en azından vücudunuzun temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar besin öğesini ve kaloriyi tüketmenizi önemsemediğinden sağlığınızı riske sokar.”

“ŞOK DİYETLER KARACİĞERİNİZİ YORABİLİR”

Şok diyetlerin karaciğerin çalışma sisteminin bozulmasına, fazladan eforla çalışmasına ve yorulmasına sebep olduğunu söyleyen Dyt. Öztürk, “Karaciğerin vücudumuzda temel olarak safra üreterek yağların sindirimini sağlamada, kan şekerini dengelemede, lenf yapımını ve antikor üretimini sağlayarak bağışıklık sistemine destek vermede, yaşlanmış alyuvarları parçalayarak kan üretimini desteklemede, vücuda giren tüm zararlı maddeleri absorbe edip arındırarak detoksifikasyonda görev yapmaktadır. İşte tüm bu özelliklerinden dolayı karaciğer vücudumuzun en önemli organlarındandır. Karaciğerimizin vücudumuzda düzgün çalışması sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için oldukça önemlidir.” ifadelerini kullandı.

“FARKLI BİR ŞEYLER TÜKETİLMELİDİR”

Hızlı bir şekilde kilo vermeye çalıştığınızda sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da sağlığımızın bozulabileceğini söyleyen Dyt. Öztürk, “Vücudunuzu açlık moduna soktuğunuz için halsizleşir ve sıklıkla baş ağrısı çekebilirsiniz. Stres hormonlarınızın salgısı artar bu durumda yiyeceklerden gelen fazla yağın depolanmasına sebep olarak kilo verme sürecinizi zorlaştırır. Hızlı kilo vermeyi vadeden diyetlerin çoğu tek yönlü beslenmeyi ilke edinir. Lahana ve karpuz diyetini bunlara örnek gösterebiliriz. Her besin içeriğinde kendine özel vitamin ve mineralleri barındır. Siz herhangi bir tanesini beslenme düzeninizden çıkarırsanız vücudunuz aldığınız vitamin ve minerallerde çeşitlilik sağlayamaz ve uzun süre devam eden eksiklik durumunda da vücut direnci düşüp hastalanırsınız.” diye konuştu.

“KİLO VERME SÜRESİNİ UZATMAK GEREKEBİLİR”

Sağlıklı kilo verirken temel amacımızın vücudumuzdaki yağları yakmak olduğu ifade eden Dyt. Öztürk, “Vücudumuz kaslardan, yağlardan ve sudan oluşmaktadır. Şok diyet yapılırken kaybedilen ise kas doku ve sudur. Kas dokudaki kayıp tartıya çıktığınızda size bir galibiyet gibi gelse de aslında bir mağlubiyet halidir çünkü vücudunuzdaki kaslar ne kadar azsa sizin metabolizma hızınız da o kadar düşük demektir. Metabolizma hızının düşüklüğü ise sizi kilo almamak için sürekli bir kalori kısıtlamasına gitmek zorunda bırakır. Hızlı bir şekilde kilo vereceğim derken sağlığınızdan olmayın, sağlıklı bir şekilde hafiflemek için süreyi uzatın, size özel hazırlanmış bir beslenme programı yardımıyla ve tabii ki bir uzman eşliğinde zayıflayıp ideal kilonuzu koruma yöntemlerini öğrenin.” şeklinde konuştu.