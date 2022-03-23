Yara izleri için 7 doğal çözüm

Ciltte uzun yıllar kalabilen yara izlerini iyi bakım ve bitkisel yağlar gibi faydalı ürünler kullanarak yok edebilmek mümkün. İşte yara izlerine karşı en etkili 7 doğal çözüm.

Hayatımız boyunca vücudumuz, yara izlerine yol açabilecek çeşitli dış etkenlerle karşı karşıya kalır. Bunlar bir yaralanma (düşme, kesik, yanık), cerrahi bir operasyon (sezaryen, apandisit, kist çıkarılması vb.) ve dermatolojik bir hastalık (akne, su çiçeği) sonrası izler olabilir.

Bu izler genellikle çekici bulunmaz ve ortadan kaldırmaya çalışılır. Bu yönün yanı sıra, ağrı veya hareket eksikliği kaçınmak için yara izlerini tedavi etmek önemlidir.

Derinin katmanları (epidermis, dermis, hipodermis) zarar gördüğünde, bağ dokusu da zarar görür. Bu etkiden (yaralanma, ameliyat vb.) çok kısa bir süre sonra vücut, cildin savunma ve koruma fonksiyonlarını yeniden kazanması için bir iyileşme sürecini başlatır. Hücre yenilenmesi sayesinde yara kapanır ve bir iz oluşur.

İyileşme hızlı başlasa da çok uzun bir süreçtir. Süresi kişiye, ilgili bölgeye ve yara tipine göre değişir. Yara izini mümkün olan en kısa sürede tedavi etmek gerekir.

Peki, yara izlerine karşı hangi doğal tedaviler kullanılır?

YARA İZİNİ KORUYUN

İyi iyileşmenin parolası, korumadır. Yeniden yapılanmadaki cildiniz çok kırılgandır. Yaz dönemi dışında bile güneşe basit bir şekilde maruz kalmak, iyileşmesini ve dolayısıyla yara izinin görünümünü etkileyecektir. Güneş, yaranın iltihaplanmasına neden olur ve bu nedenle hipertrofi gibi iyileşme komplikasyonlarına yol açar, yaranın hacmi artar ve ağrılı olabilir.

Ayrıca güneş, yara izinin rengini koyulaştıracağından solması daha zor olacaktır. İyileşme tamamlanmadığı sürece yani yaklaşık bir yıl boyunca yara izinin güneş ışınlarından giysi veya aksesuarla korunması çok önemlidir. Bunun ötesinde, SPF 50+ güneş koruyucu uygulaması en az bir yıl boyunca gereklidir, ideal olan hayatınız boyunca güneş koruma kullanmaktır.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir yaşam tarzı, dengeli beslenme ve yeterli sıvı tüketimi iyileşmeye yardımcı olur. Vitaminler bu süreçte önemli bir rol oynar. A, C ve K vitamini yara iyileşmesi için gerekli olan hücre yenilenmesini sağlar.

A vitamini özellikle havuç, ıspanak ve kabakta bulunur. C vitamini çoğu meyvede ve koyu yeşil sebzelerde iyi miktarda bulunur. Yeşil sebzeler, balık ve kırmızı et K vitamini içerir.

BİTKİSEL YAĞLARI DENEYİN

Uçucu yağlar ve bitkisel yağlar iyileşmeye yardımcı olur ve eski yara izlerini azaltmak bile için etkili bir çözümdür. İyileştirici, yenileyici, yatıştırıcı ve iltihap önleyici özelliklere sahip yağları tercih edebilirsiniz.

Yara iziniz yeniyse, tüm bu özelliklere sahip olan ve bu nedenle doku yenilenmesine yardımcı olan lavanta yağını kullanabilirsiniz. Yatıştırıcı özellikleri sizi iyileşme sırasında mevcut olan kaşıntıdan kurtaracaktır.

Gül ağacı esansiyel yağı, iyileştirici özellikleri ile bilinir. Saf olarak, çok küçük miktarlarda, doğrudan yara üzerinde kullanabilirsiniz. Bir bitkisel yağda seyreltilmesi her zaman tercih edilir.

Yara iziniz daha eskiyse, helichrysum esansiyel yağı kullanılabilir. Güçlü iyileştirici, yenileyici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir, yeni ve eski yara izleri üzerinde etklidir.

Yara izleriniz sivilcelerden mi kaynaklanıyor? Biberiye esansiyel yağını tercih edebilirsiniz. Her türlü yara izi için faydalı olan bu yağ antibakteriyel, iltihap önleyici ve iyileştirici etkileri sayesinde özellikle sivilce izleri için faydalıdır. Bir damla esansiyel yağı birkaç damla bitkisel yağda seyreltin ve bu karışımı masaj yaparak doğrudan yara izine uygulayın. Bunu günde 1-2 kez tekrarlayın.

Uçucu yağlar haricinde bitkisel yağlar da yara izlerini azaltmada çok faydalıdır. K vitamini açısından zengin kuşburnu yağı, hücre yenilenmesini sağladığı için yara izleri için mükemmeldir. Esansiyel yağ asitleri ve omega 3, 6 ve 9 açısından da zengindir. Daha da etkili olması için 10 damla kuşburnu bitkisel yağını 2 damla gül ağacı esansiyel yağı ile karıştırın ve bu karışımı nazikçe masaj yaparak yara izi üzerine uygulayın. İşlemi en az 1 ay boyunca günde bir kez tekrarlayın.

BAL

Bal kesinlikle yara izlerine karşı kullanılan en eski ilaçlardan biridir ve etkinliği bugün hala kanıtlanmıştır ! İnanılmaz iyileştirici, nemlendirici ve antioksidan özelliklere sahiptir! İyileşmenize yardımcı olacak mükemmel bir bileşendir! Kullanımı çok basittir. Yara izine kalın bir bal tabakası sürün, otuz dakika bekletin ve masaj yapın, ardından balı ılık suyla durulayın. Bu işlemi günde birkaç kez gerektiği kadar tekrarlayabilirsiniz.

LİMON

Bir başka çok faydalı gıda da limondur. Hücre yenilenmesini sağlamanın yanı sıra, yara iziniz koyuysa veya kahverengi lekeler varsa size yardımcı olabilecek yara izi pigmentasyonunu azaltmaya yardımcı olur.

Bir pamuğa birkaç damla limon damlatın ve on dakika boyunca yara izinde bırakın, ardından durulayın. Ancak dikkat edin, aşırı kullanım durumunda cildi zayıflatarak ve lekeleri eskisinden daha fazla görünür hale getirerek zarar verebilir.

KARBONAT

Karbonatın eksfoliye edici özellikleri, yara izinizi iyileştirecek ve pürüzsüzleştirecektir. Yara kapandıktan sonra, az miktarda suyla seyreltilmiş karbonatı uygulayabilirsiniz. Cildinizi tahriş etmeden nazikçe pul pul dökmek için küçük hareketlerle uygulayın. Bu işlemi, iyileşmenin ilk 2 ayı boyunca haftada 1 ila 2 kez tekrarlayabilirsiniz.

ALOE VERA

Nemlendirici ve iltihap önleyici özellikleri ile cilt bakımında yaygın olarak kullanılan aloe vera yara izleri üzerinde oldukça etkilidir. Bir yara izi üzerinde kullanımı için saf aloe vera jeli kullanabilirsiniz.

Yara izine bir kat aloe vera sürün, ılık suyla durulamadan önce bekletin ve masaj yapın.