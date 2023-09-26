Yarayı hemen yıkayın! Kuduz şüphesinde neler yapılmalı Saldırgan sokak köpekleri sorunları artarken kuduz olma olasılığına da dikkat çeken uzmanlar, ölümcül sonuçlar doğuracak bu hastalıkla mücadele için alınabilecek önlemleri sıraladı.

AA

Kuduz, ülkemizde daha çok sahipsiz köpek ısırıklarıyla bulaşıyor.

Ancak virüs evcil hayvanlardan ya da yabani hayvanlardan da bulaşabiliyor.

Kuduz şüphesinde yaralanma bölgesinin doğru temizliği, virüsü önlemede en etkili yöntem.

Kuduz şüpheli temasta yaralanma bölgesinin doğru şekilde temizlenmesi virüsü yüzde 99 temizliyor.

Prof. Dr. Hande Aydemir, esas olarak hayvanlardan insanlara bulaşan viral enfeksiyon hastalığı kuduzun ölümcüllük oranının çok yüksek olduğunu ancak şüpheli temas sonrasında doğru yapılan önlem basamaklarıyla yüzde 100 önlenebileceğini anlattı.

Köpek ısırdığında, ısırılan bölge nasıl temizlenecek?

Bol basınçlı suyla, sabunla, düzgün şekilde bölgeyi yıkama, sonrasında da antiseptik solüsyonlar uygulanmasıyla lezyon bölgesinin koruması ilk etapta yapılmış oluyor.

Köpek ısırdığında ne yapmalı?

Köpek, kedi ısırıklarını ya da tırmalamalarının önemsenmesi gerektiğine dikkati çeken Aydemir, bu şekilde yaralanmaya maruz kalanlara hızlıca sağlık merkezine başvurmalarını tavsiye etti.

Kuduz hastalığı nasıl ilerliyor?

Öncelikle kuluçka dönemi gerçekten çok uzun bir enfeksiyon hastalığı. Aylar, yıllarla tanımlanmış. Hastaların ön plandaki şikayetlerinde prodromal dönem var ki bu dönem içerisinde hastalar hafif ateş, halsizlik hissedebilmekte. Sonrasında salya artışı, sudan, ışıktan, havadan korkma, biz bunlara korkma diyoruz ama esas olarak solunum kaslarının ağrılı kasılması şeklinde kişilerde ajitasyon gelişebilmekte. Yine kişilerde bilinç kaybı, agresif değişiklikler, kişilik bozuklukları görülebilmekte.

"Hayvanın durumu önemli"

Aydemir, kuduz şüpheli temasta her hastaya önlem basamaklarının hepsinin aynı anda yapılmadığını, öncelikle temasın hangi hayvan tarafından olduğunun sorgulanması gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

Bu eğer kuduza duyarlı hayvan tarafından ısırılma ya da yaralanma olduysa hayvanın durumu da bizim için çok önemli. Bu gözlenebilir sokak köpeğiyse önlem basamakları değişir. Ancak aşılı evcil hayvansa bu durumda zaten 10 günlük gözlem altında tutarız. Aşıyı ve immun globuli çoğu kez yapmayız ve 10 günden sonra köpek eğer ölürse önlem basamaklarına başlanır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)