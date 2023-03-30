Yastık altına "altın" değil "sarımsak" koyun! Bakın ne işe yarıyor... Sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Her derde deva olan sarımsak, yastık altına konulduğunda mucizevi etkilere neden oluyor. Sarımsağı yastık altına koyarak uyursanız, daha dinç ve enerjik uyanabilirsiniz.

Doğanın mucizeleri arasında yer alan sarımsak, faydalarıyla dikkatleri üzerine çeken bir besin olarak öne çıkıyor.

Yemeklerden ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz sarımsak, kanserli hücrelerle savaşma noktasında kişiye destek oluyor.

Çağımızın hastalıklarından olan kanserle savaşan sarımsağı yastık altına koyduğunuz zaman ise birbirinden farklı faydalarını göstermeye başlıyor.

Yastık altına sarımsak koyma yöntemi oldukça geleneksel ve yıllardır devam eden bir yöntem aslında. Sarımsak ile uyursanız, uykusuzluk derdinizi kökten halletmiş olursunuz. Hem uykusuzluk sorununuz hallolur hem de daha kaliteli bir uyku çekersiniz.

Sarımsağın içinde bulunan aromolar ve kükürt kokusu sakinleştirir. Daha sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar. Yastığınızdan süzülen kokular uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

Yine sarımsak sayesinde daha dinç bir sabaha uyanırsınız. Algılarınız açık olur ve rahat bir gün geçirirsiniz.

Sarımsakta bulunan allisin, bulaşıcı bakterilerin insan vücudunda gelişmesine izin veren 2 grup fermenti bloke eder. Düzenli olarak yastığınızın altına sarımsak koyarsanız hasta olma ihtimaliniz de azalır.

Odanızda sarımsak bulunması, sabah bu koku ile uyanmanıza ya da sizin sarımsak kokmanıza neden olmaz.

Bunun dışında da böceklerden kurtulmak için yine yastığınızın altına sarımsak koyabilirsiniz.

Yastığın altına koyduğunuz sarımsak, burun tıkanıklığını gidermeye de yardımcı olur. Bu yöntem uzun sürer ancak zamanla burun tıkanıklığından kurtulup, daha rahat nefes alabilirsiniz.

Sarımsağın besin değeri

100 gram sarımsakta ortalama olarak 149 kalori bulunmaktadır. Ayrıca sarımsağın besin değerleri ise şu şekilde;

100 gram sarımsak için;

Su: 58,58 g

Enerji: 149 kcal

Protein: 6.36 g

Toplam yağ: 0.5 g

Karbonhidrat: 33.06 g

Lif: 2.1 g

Toplam şeker: 1 g

Kalsiyum: 181 mg

Demir: 1.7 mg

Magnezyum: 25 mg

Fosfor: 153 mg

Potasyum: 401 mg

Sodyum: 17 mg

Çinko: 1.16 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 31,2 mg

Tiamin: 0.2 mg

Riboflavin: 0.11 mg

Niasin: 0.7 mg

B-6 Vitamini: 1.24 mg

Folat, DFE: 3 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 9 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.08 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 1.7 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.25 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg