Yatmadan önce balın üzerine dökülüyor! Bu karışım doktorların bile gözdesi... Faydaları saymakla bitmeyen balın üzerine tarçın atarsanız, birçok dertten kurtulursunuz. Tarçın ve balın faydalarından aynı anda yararlanmak için, gece yatmadan önce bu karışımdan bir kaşık almanız yeterli...

Doğanın bize sunduğu mucizelerden birisi olan bal, faydalarıyla da göz dolduruyor.

Sofralardan eksik etmediğimiz bu besin sayesinde, vücudumuz yenilenme imkanı buluyor.

Birçok sağlık sorununa iyi gelen bal, boğazı yumuşatıyor ve inatçı öksürüklerin de geçmesine yardımcı oluyor.

Özellikle kış hastalıkları için ideal olan balı her gün en azından bir kaşık olacak şekilde tüketmeniz gerekiyor.

Balın doğal olmasına dikkat etmek gerekli. Şekerli ve doğal olmayan ballar, sağlığımız için büyük risk oluşturabilir.

Kansere bile iyi gelen bal, cildi iyileştiriyor ve kepeğe karşı da iyi geliyor. İki haftada bir cilde sürülen bal, yumuşak bir his bırakıyor.

Faydaları saymakla bitmeyen balın üzerine tarçın döküp, bir kaşık olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Bal ve ve tarçın karışımı, balı tek başına tüketmekten bile faydalı. Detaylarına bakacak olursak;

Bal ve tarçın karışımı ne işe yarar?

Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde; bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda da doğal bir antibiyotiktir. Birçok vitamin ve yüksek miktarda demir içeren karışım, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi ederek, idrar yollarında oluşan mikropları öldürür.

Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmalarda da bal ve tarçının midedeki gazı giderdiği belirlenmiştir.

Bu karışım midede asit oluşumunu engeller ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenizi sağlayarak, sindirime yardımcı olur.

Eski Yunan ve Ayurvedikler ise balı, erkeklerin spermlerini kuvvetlendirmek için kullanmışlardır. Bu sayede çocuk sahibi olmak isteyenlerin tedavi edildiğine inanılırdı.

Bal ile toz tarçını karıştırın ve kahvaltıda kızarmış ekmekle birlikte yiyin. Kolesterolü düşürür ve kalp krizini önlemeye yardımcı olur.

Tarçınlı balın düzenli olarak tüketilmesi yine kalp vuruşlarını güçlendirir. Yaşlandıkça atar damarlar ve toplar damarlar esnekliklerini kaybediyor ve tıkanıyor. Tarçınlı bal ise damarları yeniden canlandırıyor.

Ayrıca yine gece yatmadan önce bu karışımdan bir kaşıkm alırsanız, sabaha daha rahat ve keyifli uyanırsınız.

İki yemek kaşığı bal ve üç yemek kaşığı toz tarçın 450 gram çay kolesterol hastasına verildiğinde iki saat içerisinde kandaki kolesterol oranunun %10 azaldığı görüldü.

Günde üç kez alındığında kronik kolesterol dahi tedavi edilebiliyor. Günlük olarak yenen bal ise kolesterol şikayeterini azaltıyor.