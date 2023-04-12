Yavaş yavaş ilerliyor, zor fark ediliyor: Az uyumak bakın neye sebep oluyormuş! Uykunun herkese tatlı geldiği bir gerçek. Ancak uyku sadece keyif vermesi açısından değil, canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için de oldukça önemli bir gereksinim. Peki günde 8 saatten az uyunursa vücudumuzda neler olur? İşte az uyumanın sebep olduğu o hastalıklar...

Az uyumak, hemen herkesin pek çok kez yaptığı bir durumdur. Ancak eğer yeterince uyku alamamak aslında sık sık yapıldığında büyük sorunlar teşkil edebilir. Özellikle yetişkin birey günlük ortalama 8 saatlik bir uyku süresine ihtiyaç duymaktadır. Uyku süresi ise yaşlanma ve bebeklik dönemlerinde yaşa göre değişiklik göstermektedir.

Az uyumak bakın nelere sebep oluyormuş!

Özellikle uzun süreler uykusuz kalmak özellikle sağlığımız üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Yaşamsal faaliyetlerimizin en önemli gereksinimi olarak bilinen uyku, eksikliği durumunda vücudu savunmasız bırakabilir.

Bu etkilerden bazıları arasında şunları sayabiliriz:

-Depresyon ve anksiyete de çoğalma

-Stres fazlalığı

-Gün içerisinde yaşanılan dikkat eksikliği

-Vücuttaki iltihap oranının artması

-Konsantrasyonda yaşanan bozukluklar

-Metobolik sıkıntılar

-Fazla yeme ve obezite

-Tansiyon yüksekliği

Gün boyu gergin ve sinirli olabilirsiniz

Ayrıca uykusuzluk bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olurken, kişinin gün boyu gergin ve sinirli olmasına da sebep olabilir. Bir anlamda çevremizle ilişkilerimiz de bozulabilir.

Ölüme kadar gidebilir!

Bedensel ve zihinsel aktiviteleri etkileyen, psikolojik anlamda da oldukça yıpratıcı olan uykusuzluk öyle ki, ölüme kadar gidebilir. Örneğin uykusuzluğu bağlı gerçekleşen trafik kazaları, düşünce bulanıklığı ile seyreden mantıklı karar verememe, idrak etme zorluğu gibi durumlar bunlara örnektir.

Ayrıca aşırı uykusuzluk yüksek tansiyon, diyabet, erken yaşlanma, unutkanlık, libido düşüşleri gibi pek çok hastalık ve sıkıntıya da sebep olabilmektedir.