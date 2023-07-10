Yaz gribinin semptomları ve korunmanın yolları Grip hangi mevsimde yaşanırsa yaşansın zordur. Ancak yaz gribi yaşamak insanı bir kat daha fazla yorar. Bu nedenle yaz gribinin nedenleri ve korunma yollarını araştırdık.

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Sadece soğuk havalarda değil sıcak havalarda da grip yaşanıyor.

Yaz gribinin en belirgin özellikleri bitkinlik yüksek ateş, gözlerde sululuk ve burun akıntısı.

Yaz aylarında hiç hazırlıksızken yakalandığımız grip, yaşam konforumuzu olumsuz etkiliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte "yaz gribi" dediğimiz "lejyoner" hastalığında artış görülüyor.

Bu nedenle yaz gribinin neden çıktığını, belirtilerinin neler olduğunu ve korunması gereken iki yaş gurubunu sizin için aktardık.

Risk altındaki gruplara uyarılar

Risk altındaki gruplara uyarılarda bulunan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Şule Taş, yaz gribi belirtilerini ve korunma yöntemlerini paylaştı.

Birçok virüs ve bakteri gribe neden olabilir

Soğuk algınlığı veya grip benzeri bir tür enfeksiyon hastalığı olan yaz gribi, kış gribinden farklı olarak influenza dışında daha birçok farklı virüs veya bakteri aracılığıyla meydana gelebiliyor.

Yaz gribinin çıkış nedeni

Taş, yaz gribinin kişinin vücut direncinin düşmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerde zaman geçirilmesi gibi nedenlerle ortaya çıktığını şöyle anlattı:

Yaz gribine neden olan mikroplar havalandırma sistemlerinde, soğutma kulelerinde ve su tesisatlarında çoğalır ve bulaşır. Lejyoner hastalığı olarak da bilinen klima hastalığına sebep olan legionella pneumophila isimli bakteri, klimalı ortamların yanı sıra deniz, göl ve akarsu kenarları gibi sulak ortamlarda da bulunabilir.

Yaz gribinin semptomları

Yaz gribinin influenza virüsü kaynaklı gribe benzer semptomlar ortaya çıkardığını aktaran Gülen, hastalığın belirtileri konusunda şu bilgileri verdi:

En sık karşılaşılan yaz gribi semptomları; yüksek ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, boğazda kuruluk ve kas ağrısı.

Yaz gribin en çok etkilediği iki yaş grubu var

Özellikle, 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, gebeler, obezite hastaları, kanser tedavisi görenler, diyabet, KOAH, astım, bronşiektazi ve solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkları olanlar muhakkak sağlık kurumlarına başvurmalı.

Yaz gribinden korunmanın yolları;

Bol bol su tüketin ancak soğuk sudan uzak durun.

Klimanın açılması gerekiyorsa ortalama derece seçin.

Klimanın filtrelerini temizletin.

Aşını terlediğinizde önlem alın.

Bolca yaz meyvesi tüketin.

Bağışıklığınız güçlendirecek yiyeceklere yönelin.