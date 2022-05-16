Yaz mevsiminde sağlıklı kalabilmek için, uzmanından yeterli ve dengeli beslenme ipuçları

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte birçok hastalığın da ortaya çıktığını belirten Diyetisyen Ciğerli, sağlığı korumak için gerekli olan beslenme düzeni hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle, beslenmeye verilen önem de arttı. Artan sıcaklıklar birçok hastalığı da beraberinde getirirken, uzmanlar bu dönemde dengeli beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Özel bir hastanede beslenme ve diyet uzmanı olarak görev yapan Veysel Ciğerli, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA’nın haberine göre; Diyetisyen Ciğerli, yaz aylarında sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Anahtar nokta: Dengeli beslenme

Vücutta oluşan su kaybı nedeniyle günde 2 - 2,5 litre su tüketilmesini tavsiye eden Ciğerli, 4 ana besin grubu olan et ürünleri, süt ürünleri, tahıl ürünleri ve sebze-meyveyi yeterli ve dengeli miktarda, çeşitlilik sağlayarak tüketmenin yaz mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmenin anahtar noktalarından biri olduğunu belirtti.

Ciğerli, uzun süre açlığın metabolizmanın yavaş çalışmasına sebep olacağını, öğün saatlerinin kaçırılmamasını, 2 buçuk saatlik aralarla, 3 ana ve 3 ara öğün olarak beslenilmesi gerektiğini söyledi.

Şekerli içecekler susuzluğu artırıyor

Ayrıca, yaz aylarında aşırı yağlı, tuz içeriği yüksek kızartma, kavurma gibi yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini, bu yiyeceklerin yerine haşlama, ızgara ya da fırında pişmiş yiyecekleri tüketmenin daha yararlı olduğunu belirtti. Şekerli içeceklerin susuzluğu arttırdığını, şekerli içeceklerin yerine maden suyu, şekersiz komposto, limonata gibi doğal içeceklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Kolesterolü yüksek yiyeceklerden uzak durmak önemli

Kalp ve damar hastalarının da özellikle yaz aylarında beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Ciğerli, bu kişilerin özellikle doymuş yağlardan ve kolesterolü yüksek yiyeceklerden uzak durmasının önemli olduğunu ifade etti.

Diyetisyen Ciğerli son olarak; sağlıklı bir yaşam için haftada 3-4 gün, 30 - 45 dakika egzersizin bir yaşam şekline dönüştürülmesi gerektiğine de vurgu yaptı.