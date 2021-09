Yazın yıpranan cildinizi yenilemek için 4 ipucu

Yaz aylarında denizden gelen tuzlar, havuzdaki kimyasallar ve yoğun güneş ışığı cilt üzerinde kuruluktan lekelere kadar birçok farklı soruna neden olabiliyor. İşte cildi yenilemek için ipuçları.

Yaz aylarında cildimiz belirli hasarlara maruz kalabilir. Güneşlenmek, deniz tuzu, yüzme havuzlarından gelen kimyasal ürünler ve hatta değişen alışkanlıklar ve diyet. Bütün bunlar cildi etkileyerek lekeler, kuruluk, pürüzlü alanlar gibi sorunlara neden olabilir.

Tüm sağlık konularında olduğu gibi yazın cilt üzerindeki etkileri kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilir. Bazı kişiler etkilenmese de, bazıları birçok sorun yaşayabilir.

Bu olası zararlar göz önünde bulundurarak, tatil dönüşü vücudumuzun görsel bir değerlendirmesini yapmak en iyisidir. Kabuklu alanlar, dermatit veya lekeler gibi kuruluğun ötesinde herhangi bir semptom gözlemlerseniz, özel bir teşhis ve tedavi için bir dermatoloğa gidin.

CİLDİ YENİLEMEK İÇİN 4 İPUCU

Orta dereceli etkiler grubundaysak, yoğun tedaviye başvurmadan sorunu evde çözebiliriz. Cildi canlandırmanın temel anahtarı, pul pul dökülme ve derin nemlendirme kombinasyonundan geçer.

İpuçlarına birlikte göz atalım:

Ölü Hücreleri Çıkarmak İçin Peeling

Ortalama olarak her 21 günde bir cildin en dış tabakası yenilenir, ölü hücreler düşer ve yenileri gelir. Yaz aylarında güneş veya klor gibi dış etkenlerin saldırganlığı ile bu süreç değişebilir, hızlanır ve daha fazla ölü deri kalıntısı biriktirir. Bu nedenle, Eylül ayında, bu hücreleri yok etmeye ve cildin terlemesine, daha yumuşak ve pürüzsüz olmasına yardımcı olan iyi bir ev yapımı peelinge başvurmak her zamankinden daha fazla tavsiye edilir.

Peki, nasıl yapacağız? Çok basit, farklı cilt tiplerine uygun çok sayıda peeling ürünü var. Sadece bize en uygun olanı seçip haftada bir veya iki kez duş sırasında uygulamamız gerekiyor. Bunu yapmak için, dirsekler gibi en pürüzlü bölgelere özellikle dikkat ederek tüm vücudun derisini kuvvetlice ovmalıyız.

Cildi Yenilemek İçin Derin Nemlendirme

Ciltteki ölü hücreler ve diğer kalıntılar ortadan kaldırıldıktan sonraki adım, cildi yumuşak, pürüzsüz ve sağlıklı tutmak için yeterli düzeyde nem sağlamaktır. Her biri belirli bir cilt tipine ve kullanımına yönelik sayısız nemlendirici ürün (hyaluronik asit, ferulik asit, retinol, resveratrol, C vitamini vb.) bulunur. İhtiyaçlarımıza en uygun olanı seçip cildimiz kaybettiği canlılığını geri kazanana kadar her gün kullanmamız gerekir.

En İyi Bakım: İyi Alışkanlıklar Kazanmak

Yazın başlangıcında cildin pul pul dökülmesine ve nemlendirilmesine daha fazla bağlılık göstermek faydalı ve gereklidir. Bununla birlikte, uzun vadede en önemli şey belirli çabalar değil, kişisel bakım, yemek, egzersiz ve dinlenme gibi sağlıklı alışkanlıklar ve rutinler oluşturmak ve sürdürmektir. Cildimiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızın gerçek bir yansımasıdır.

İhtiyaç duyduğunda cilde ekstra nem vermek iyi bir uygulamadır. Doğal iç neme ve atık ve toksinlerin ortadan kaldırılmasıne yardımcı olmak için yeterince su içmenin yanı sıra, günlük olarak gerekli tüm besinleri sağlayan çeşitli ve dengeli bir diyet izlemek de çok iyidir. Aynı şeyi yeterli dinlenme veya egzersizin cildin pürüzsüzlüğü ve sıkılığı üzerindeki faydalı etkisi için de söyleyebiliriz. İnsan vücudu bir bütündür ve bu şekilde ilgilenmemiz gerekir.

C ve A Vitamini Tüketimini Artırın

Araştırmalara göre, C vitamini, serbest radikallerin dokular üzerindeki etkisini en aza indiren bir antioksidan etkiye sahiptir. Ayrıca kolajen sentezine yardımcı olur ve cilde üze sıkılık ve elastikiyet kazandırır.

A vitamini de kolajen sentezinde katılır ve ciltte yaşlanma belirtilerini önler.

C vitamininin en iyi kaynakları arasında portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve, limon, kırmızı ve yeşil biber, roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler, taze kuşburnu, Brokoli, lahana ve ıspanak bulunur.

En iyi A vitamini kaynakları arasında ise karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı, yumurta, böbrek, peynir, yoğurt, ıspanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, kabak, havuç, patates, kavun, kırmızı biber, greyfurt, bezelye ve karpuz bulunur.