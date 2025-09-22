Yediğiniz zehir olmasın: Kızartmada asla kullanılmaması gereken yağlar

Kızartma için kullanılacak yağın seçimi, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası...

Mutfaklarda en çok tercih edilen pişirme yöntemlerinden biri olan kızartma, yanlış yağ seçildiğinde sağlık için ciddi riskler taşıyor.

Yağın ısıya dayanıklılığı, dumanlanma noktası ve içerdiği bileşenler kızartma sırasında belirleyici rol oynuyor.

Yanlış yağ kullanımı, yüksek ısıda bozunma ve zararın ortaya çıkmasına yol açıyor.

Uzmanların uyarıları, bazı yağların kızartma için uygun olmadığını ve doğru seçim yapılmadığında uzun vadede kalp-damar sorunlarından sindirim problemlerine kadar pek çok olumsuz etki görülebildiğini ortaya koyuyor.

TRANS YAĞ İÇEREN KATI YAĞLAR VE MARGARİN

Trans yağlar, kötü kolesterolü artırıyor ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Eski tip margarin ve bazı endüstriyel kızartmalarda kullanılan katı yağ çeşitleri bu açıdan riskli oluyor.

Ambalaj üzerinde “trans yağ yok” ibaresi bulunsa bile içerik listesinde “kısmen hidrojene” ifadesi görüldüğünde bu ürünlerden uzak durmak gerekiyor.

RAFİNE EDİLMEMİŞ VE DÜŞÜK DUMANLANMA NOKTASINA SAHİP YAĞLAR

Çörekotu, keten tohumu, ceviz yağı ve soğuk pres ayçiçek yağı gibi çeşitler düşük sıcaklıklarda dumanlanmaya başlıyor.

Bu süreçte yağ yapısı bozuluyor ve oksitlenme ürünleri ortaya çıkıyor.

Özellikle omega-3 oranı yüksek olan bu yağlar, kızartma için uygun olmuyor.

Bu tür yağlar yemek sonrası soslama veya salatalarda kullanıldığında faydalı etkilerini koruyor.

ÇOKLU DOYMAMIŞ YAĞ ORANI YÜKSEK OLANLAR

Mısır, soya ve sıradan ayçiçek yağları çoklu doymamış yağ oranı yüksek olduğu için kızartma sırasında çabuk bozuluyor. Tekrar tekrar ısıtıldığında zararlı oluyor.

Evde bu yağlar tercih ediliyorsa tek seferlik kullanmak ve aşırı ısıtmamaya dikkat etmek gerekiyor.

TEREYAĞI VE SÜT ÜRÜNLERİ KAYNAKLI YAĞLAR

Tereyağı, içinde bulunan su ve süt katıları nedeniyle yüksek ısıda hızla yanıyor.

Bu nedenle doğrudan derin kızartma için uygun olmuyor.

Tereyağı aroması isteniyorsa, sade yağ gibi su ve süt katıları ayrılmış formun düşük sıcaklıkta kontrollü kullanımına yönelmek gerekiyor.