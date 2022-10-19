Yemek yedikten sonra kendinizi yorgun hissediyorsanız dikkat! İnsülin direnciniz olabilir

İnsülin direnci şeker metabolizmasıyla ilgili bir sağlık sorunudur, ancak farklı hastalıkları tetikleyebilir. Belirtiler ise yemekten sonra yorgunluk gibi birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir...

İnsülin vücutta yeterli miktarda mevcut değilse veya herhangi bir nedenle görevini yerine getiremiyorsa, enerji kullanımında bir bozulma meydana gelir. Hızlı emilen karbonhidratların bolca tüketilmesinden sonra, kan şekeri seviyesi aniden yükselir ve ardından bir karşı önlem olarak insülin miktarı artar ve bunun sonucunda şeker seviyesi düşer. Bu, uyku hali ve yorgunluk hissine neden olur ve buna titreme ve hızlı kalp atışı eşlik edebilir.

Hücrelerin önemli bir kısmı sadece insülinin etkisi altında şekeri emebilir. Ancak, insülin direnci durumunda hücreler, ortalamadan daha fazla miktarda insülin varlığında uygun miktarda şekeri kullanabilir.

Vücut artan insülin üretimi ile insülin duyarlılığındaki azalmayı telafi eder. Bu ekstra ihtiyaç pankreas tarafından karşılanır. Pankreas daha fazla insülin ürettiği sürece, insülin reseptörlerinin azalmış duyarlılığı ve karbonhidrat metabolizması bozukluğu gizli kalabilir, sadece yüksek bir insülin seviyesi sorunu gösterir.

Aynı zamanda telafi edici mekanizmaların tükenmesi, belirgin bir karbonhidrat metabolizması bozukluğunun, diyabetin gelişmesine yol açar. Bu nedenle insülin direnci, diyabetten önceki aşama olarak görülür.

İnsülin direnci belirtileri

Hastalık birçok farklı belirtiye neden olabilir. Belirtilerin diğer birçok hastalıktan da kaynaklanabilmesi ve görünüşte farklı problemler şeklinde ortaya çıkması insülin direncini teşhis etmeyi daha da zorlaştırmaktadır.

Yüksek insülin seviyesi sadece şikayetlere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda hormon dengesinin (progesteron, östrojen, testosteron ve diğer hormonlar) etkisiyle birçok organın işleyişini de etkiler. Özellikle aşırı kilolu insanlarda tanımlanması zor olan rahatsızlıkların (örn. anormal adet görme, ruh hali değişimleri, hamile kalmada zorluk) arkasında insülin direnci olabilir.

Her iki cinsiyette de ortak belirtiler

- Yorgunluk,

- Sürekli açlık,

- Yemeklerden sonra baş dönmesi,

- Fazla kilo,

- Akne, yağlı cilt,

- Fazla ter,

- Uyku bozuklukları,

- Sinirlilik, stres

- Baş ağrısı, migren,

Kadınlarda belirtiler

- Adet düzensizliği (adet görmeden önce kahverengi lekelenme, kanamanın gecikmesi veya olmaması),

- Artan kıl büyümesi,

- Gebe kalma zorluğu, kısırlık,

Erkeklerde belirtiler

- Erektil disfonksiyon,

- Saç dökülmesi, erken kellik,

Kalp hastalıklarını tetikliyor

İnsülin direnci, kalp ve damar hastalıklarıyla da ilişkilidir. Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve tromboz riski insülin direnci varlığında artar.

Endokrinolojik problemler arasında hipotiroidizm ve polikistik over sendromu (PkOS) ile ilişkilidir. İnsülin direnci PKOS'lu kadınların yaklaşık üçte ikisinde görülür. Genellikle kısırlığın nedeni araştırılırken, jinekolojik veya endokrinolojik muayene sırasında PKOS'un arkasındaki metabolik bozukluk ortaya çıkar.

Şüphe durumunda, önce bir dahiliyeciye danışılması önerilir, ancak tipik semptomların çeşitliliği nedeniyle genellikle endokrinolojik, diyabetolojik veya jinekolojik muayene sırasında insülin direnci ortaya çıkar.

Risk faktörleri

Genel olarak, ilerleyen yaşla birlikte insülin duyarlılığı azalır ve hem prediyabet hem de diyabet geliştirme riski artar.

Risk faktörleri arasında obezite özellikle önemlidir. Abdominal obezite (göbek çevresinde yağ birikmesi) ve yüksek trigliserit seviyeleri de insüline dirençli kişilerde yaygındır.

Hareketsiz bir yaşam tarzı da insülin direnci geliştirme riskini artırır. Durumun gelişmesinde çevresel faktörlerin yanı sıra kalıtsal faktörler de rol oynar, ailesinde bilinen bir karbonhidrat metabolizması bozukluğu olanlarda insükin direnci daha sık görülür.

İnsülin direnci tedavisi

İnsülin direnci, tedavisiz kendi kendine geçmeyen, pankreasın sürekli artan insülin talebini karşılayamadığı ve tip 2 diyabetin geliştiği kalıcı bir metabolik bozukluktur.

İnsülin seviyesinin normalleştirilmesi ile yemeklerden sonra mide bulantısı, adet sorunları, fazla kilo, cilt ve saç problemleri, yorgunluk, uyku kalitesi düşüklüğü, PKOS ve kısırlık gibi belirtiler önemli ölçüde azalır veya tamamen biter, ancak uygun bir yaşam tarzıyla sürekli kontrol altında tutulması önemlidir.

Metformin, şu ana kadar tamamlanan çalışmalara dayanarak birkaç yıl önce prediyabet tedavisi için onaylanmıştır, bu nedenle diyabet riski yüksek olan hastalara verilmektedir. Prediyabet durumunda, metformin diyabet geliştirme riskini azaltır.

Aynı zamanda araştırmalara göre, yaşam tarzı değişiklikleri diyabetin önlenmesinde çok daha büyük bir önem taşımaktadır. İnsülin direnci bir hastalık değildir, bu nedenle tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak kişiye özel tedavi verilir. Mümkünse ilaçla değil, yaşam tarzı değişiklikleriyle tedavi tercih edilir.

Yaşam tarzı tedavisi öncelikle kilo vermek, sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmaktır. Bu yöntemlerle dokuların insülin duyarlılığı geliştirilebilir, pankreas üzerindeki yük azaltılabilir ve sürecin ilerlemesi durdurulabilir.

Temeli karbonhidrat ve yağ alımını azaltmak ve dengeli dağılımını sağlamak olan insülin direnci diyetine göre beslenmeye özen gösterilmelidir. Vitaminler arasında D vitamininin uygun kan şekeri seviyesi üzerinde etkisi vardır ve B vitaminleri ailesine ait olan inositol faydalı bir etkiye sahiptir.

Vücut ağırlığınızı normalleştirmeye ve aşırı kiloluysanız kilo vermeye çalışmalısınız, ancak enerji alımını aşırı kısıtlamaktan ve şiddetli kilo vermekten kaçınmanız gerekir.

Vücut ağırlığı ve bir bütün olarak metabolizma üzerinde faydalı etkisi olan haftada 3-4 kez düzenli egzersiz dokuların insülin duyarlılığını artırır.

Tanı konulan hastalarda hastalığın takibi ve düzenli kontrol testleri yapılması önemlidir. Elbette tedavi olası diğer hastalıkların (PKOS, tiroid sorunları, yüksek kolesterol) tedavisini de içermelidir.

İnsülin direnci karbonhidrat metabolizmasının bir sonraki aşamasına geçerse, ilaca başlamak gerekebilir. Tüm tedavi aşamalarında hedef değer < yüzde 7 HbA1C'dir. Kullanılan tedavi 3 ay sonra bile istenen kan şekeri seviyesini sağlamıyorsa, tedavi değişikliği gereklidir.