Yemekten sonra yorgun hissetmenin nedenleri ve önlemek için ipuçları

Yediğiniz yiyeceklerin veya uyku alışkanlıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilen yemek sonrası yorgunluk, bazı durumlarda çeşitli hastalıkların belirtisi olarak da görülebiliyor.

Bazı gıdaları tükettikten ve bazı yemekleri yedikten sonra şiddetli yorgunluk ortaya çıkabilir. Bu durum tıpta Postprandial somnolans olarak tabir edilir. Yemek yedikten sonra hissettiğimiz bir yorgunluk halidir ve enerjide ani bir artışa ve aynı zamanda azalmaya da işaret eder.

Yemek sonrası yorgunluğa neyin sebep olduğuna dair bir takım teoriler vardır. Yemek sonrası yorgunluk bazı durumlarda vücudun doğal tepkisi olabildiği gibi bazı durumlarda ise endişe verici bir belirti olabilir.

YEMEĞİN TÜRÜ YORGUNLUĞA NEDEN OLABİLİYOR

Yemekten sonra yorgunluk veya konsantrasyon sorunları yaygındır ve bu şiddetli yorgunluk ne yediğinize, ne zaman yediğinize ve ne kadar yediğinize bağlı olarak ortaya çıkar.

Karbonhidratlar ve protein açısından zengin yiyecekler sizi diğer yiyeceklerden daha fazla uyku haline sokabilir. Bazı uzmanlar, vücutlarının daha fazla serotonin ürettiği ve bunun ruh hali ve uyku döngülerini düzenlemede büyük rol oynayan bir kimyasal olduğu için bazı insanların yemekten sonra doğal olarak daha yorgun olduğuna inanıyor. Protein açısından zengin birçok gıdada bulunan triptofan adı verilen bir amino asit, serotonin üretimine yardımcı olur. Bu nedenle bu tür yemeklerin tüketilmesi yorgunluk hissine neden olabilir.

Triptofan somon, tavuk, hindi, yumurta, ıspanak, yağlı tohumlar, süt, soya ve peynirde iyi miktarda bulunur.

Yüksek miktarda karbonhidrat içeren yiyecekler arasında ise makarna, pirinç, beyaz ekmek, kekler, çörekler ve bisküviler gibi atıştırmalıklar bulunur. Yatmadan önce karbonhidrat ve protein içeren süt ve kahvaltılık gevrek gibi bir atıştırmalık uykuyu etkileyebilir.

YENİLEN YEMEK MİKTARI DA YORGUNLUK ÜZERİNDE ETKİLİ

Yemekten sonra yorgunluk, eğer yenilen miktar fazla ise sıklıkla meydana gelebilir. Bu nedenle daha sık yemek yiyenlerde bu problem olur. Yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz yükselir, enerjide bir artış olur ve aynı zamanda keskin bir düşüş de yaşanabilir.

Yemek sonrası yorgunluğu tetikleyebilecek başka faktörler de vardır. Geceleri kötü uyku, gündüzleri yorgunluğa neden olabilir. Ayrıca yemekle birlikte alkol alımı, özellikle gün boyunca yorgunluğa neden olur.

YEMEK SONRASI YORGUNLUĞU ÖNLEMEK İÇİN İPUÇLARI

Bir öğle yemeğinden sonra tamamen konsantre olmanız gereken önemli bir toplantıya girecekken yorgunluğunuzun artması oldukça rahatsız edici olabilir. Yemeklerin gece vardiyasında çalışanlar üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırmaya göre, gece yemek yiyenlerin işlerini çok daha kötü yaptığını ve sabah 4 civarında hiçbir şey yemeyenlerden çok daha yorgun olduklarını buldu.

Yemekten sonra sürekli yorgunsanız ve yaşam kalitenizi etkiliyorsa mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir. Bazı hastalıklar yemek sonrası yorgunluğa neden olabilir. Bunlar arasında gıda intoleransı veya alerjisi, çölyak hastalığı, anemi ve şeker hastalığı bulunur.

Yemek sonrası yorgunluğu önlemenize yardımcı olabilecek bazı yöntemler vardır:

Az ve Sık Yiyin

Aç olduğunuzda büyük öğünler yemek yerine, enerji seviyenizi dengede tutmak için birkaç saatte bir daha sık ama daha az miktarda yemek yiyin. Biraz meyve veya kuru yemiş açlığınızı giderir ve aynı zamanda size enerji verir.

İyi Uyuyun

Gece boyunca iyi uyursanız, yemekten sonra enerjinizde ani bir düşüş yaşamanız daha az olasıdır.

Yürüyüşe Çıkın

Özellikle yemekten sonra biraz hareket etmek, kendinizi daha az yorgun hissetmeniz için yeterlidir.

Güçlü Işık Tedavisini Deneyin

Araştırmalar, yemekten sonra güçlü güneş ışığına maruz kalan kişilerin yorgun hissetme riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.