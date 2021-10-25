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Yemesi sevap: Kestanenin kalorisi ve 6 faydası

Yemesi sevap: Kestanenin kalorisi ve 6 faydası

Kış deyince akla gelen lezzetlerden biri olan kestane, tezgahlarda yerini aldı. Kalorisi tahmin edildiği kadar masum olmayan kestanenin besin değerleri ve faydalarını derledik...