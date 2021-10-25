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- Yemesi sevap: Kestanenin kalorisi ve 6 faydası
Yemesi sevap: Kestanenin kalorisi ve 6 faydası
- Haber Merkezi
- 25.10.2021 - 17:49
"Kestane kesap, yemesi sevap" diye her köşe başında karşımıza çıkan kış aylarının lezzeti kestaneye doyum olmuyor.
Kokusuyla bile iç ısıtan kestane, sağlığa faydaları ile de göz kamaştırıyor.
B1 ve B2 vitaminleri açısından zengin olan bu yemiş, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller de içeriyor.
Kalori açısından baktığımızda ise dikkatli olmakta fayda var. Zira 3 kestane neredeyse 1 dilim ekmeğe eş değerde...
Peki kestanenin faydaları nelerdir? İşte besin değerleri ve kestanenin faydaları...
KESTANE BESİN DEĞERLERİ
Kestanenin 100 gramında ortalama 194 kalori vardır.
Diğer besin öğeleri 100 gram kestane için protein 2,9 gram, karbonhidrat 42,1 gram, yağ 1,5 gram, lif 1 gram, fosfor 88 mg, kalsiyum 27 mg. demir 1,7 mg. sodyum 6 mg. potasyum 454 mg dır. Az miktarda B1, B2, B3 vitaminleri bulunur.
KESTANENİN FAYDALARI
- Diyet lifleri açısından oldukça zengin olan bu besini tüketmek kan şekerinin yavaş yavaş yükselmesini sağlamaktadır. Diyabet hastaları için tehlikeli olabilecek kan şekeri seviyesindeki ani yükselişin önlenmesinde oldukça etkilidir.
- Vücudu hastalıklara karşı koruyarak bağışıklık sisteminin güçlenmesinde son derece etkili bir besindir.
- Kestanenin içerisinde yer alan magnezyum kemiklerdeki mineral yoğunluğunu arttırmada oldukça faydalıdır.
- Yüksek oranda lif içeriğine sahip olan kestane bağırsaklardaki peristaltik hareketi uyararak bağırsak hareketlerini düzene sokar, kabızlığı önler.
- Kestanede bulunan potasyum beyine kan akışını arttırarak, sinir sistemi sağlığını arttırır.
- Kolesterol ve kan basıncını düzene sokarak kalp krizini önler.