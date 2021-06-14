Yeni aşı adayı: Novavax hangi ülkenin? Novavax özellikleri ve yan etkileri

Yeni aşı adayı: Novavax hangi ülkenin? Novavax özellikleri ve yan etkileri

Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı. Peki Novavax aşısı nedir, özellikleri neler?

Novavax şirketi ürettiği aşının insan denemelerinde aşıyı ABD ve Meksika’da yaklaşık 30 bin kişi üzerinde denedi.

Elde edilen sonuçlara göre aşı koronavirüs kaynaklı rahatsızlığı önlemede yüzde 93 oranında başarılı oldu. Koronavirüs aşısında yeni bir seçenek olarak ortaya çıka Novavax hakkındaki bilgiler de merak edildi.

Şirketten yapılan açıklamada aşının virüsün yeni varyantları üzerinde de işe yaradığı belirtildi.

Novavax aşısının özellikleri nelerdir, aşı türü ne, yan etkileri neler ?soruları araştırılıyor. İşte Novavax aşısı hakkında bilgiler..

NOVAVAX AŞISI NEDİR

Novavax tarafından üretilen aşının protein bazlı aşı olduğu ve boğmaca hastalığına karşı kullanılan aşılarla aynı tipte olduğu ifade edildi.

Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ayda yüz milyon doz aşı üretmeyi yılın sonunda da üretimini ayda 150 milyon doza çıkarmayı planlıyor.

ABD ve Meksika’da 18 yaş üstü 33 bin gönüllünün katılımıyla yapılan çalışmada aşının ciddi bir yan etkiye yol açmadığı da gözlemlendi. Deneklerin üçte ikisine aşı formülü, üçte birine ise ‘plasebo’ denen sahte formül uygulandı.

ÖZELLİKLERİ

Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Covid-19 glikoprotein partikülünü içeren aşı adayı, şirketin diğer aşılarında kullandığı güçlendirici katkı maddesiyle (adjuvan) daha fazla antikor ve daha uzun süreli bağışıklık üreterek, bağışıklık tepkisini artırmayı amaçlıyor.

Saklanması ve taşınması kolay Novavax aşısının, gelişmekte olan ülkelerde aşı tedarikini artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

YAN ETKİLERİ

Şirketten yapılan açıklamada genel olarak aşı yapılan kişilerde yan etkiye rastlanmadığı çok seyrek olarak bazı kişilerde baş ve kol ağrısı benzeri şikayetler görüldüğü ifade edildi.

Novavax, bu yılın üçüncü çeyreğinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil kullanım onayı için başvuruda bulunacağını açıkladı. Onay alırsa, Novavax; Pfizer/BioNTech, Moderna ve Johnson&Johnson'dan sonra FDA'in onay verdiği dördüncü aşı olacak.